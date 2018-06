O jovem, de nome João Sousa, que faleceu na sequência do acidente ocorrido na madrugada do último sábado na Ribeira Brava era, de acordo com fonte próxima, o condutor do automóvel que se despistou e não o passageiro como, por lapso, o DIÁRIO publicou na edição impressa de ontem.

O rapaz era piloto de Karting e tinha se estreado no rali de São Vicente como co-piloto. Pelo lapso pedimos desculpa aos familiares. A.F.