Jovem detido por extorsão em Câmara de Lobos

Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, pela presumível autoria do crime de extorsão, em Câmara de Lobos.

O indivíduo foi apanhado em flagrante delito, depois de ter recebido um pagamento da vítima, quando ameaçou revelar factos que manchavam a sua reputação, nomeadamente gravações ilícitas de imagens com exposição íntima de natureza sexual, revelou a PJ em comunicado.

O arguido terá criado um perfil falso na rede social do Facebook, com o objectivo de fazer crer à vítima que as mensagens que trocava destinavam-se a um homem que manifestava um interesse genuíno numa relação íntima. Posteriormente utilizou-as para ganhar dinheiro.

O detido foi presente às autoridades judiciais, para aplicação de medidas de coacção tidas por adequadas.

De acordo com o artigo 223 do Código de Processo Penal: “Quem, com intenção de conseguir para si ou para terceiro enriquecimento ilegítimo, constranger outra pessoa, por meio de violência ou de ameaça com mal importante, a uma disposição patrimonial que acarrete, para ela ou para outrem, prejuízo é punido com pena de prisão até 5 anos. Se a ameaça consistir na revelação, por meio da comunicação social, de factos que possam lesar gravemente a reputação da vítima ou de outra pessoa, o agente é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos”.

Perante estas ocorrências, a Polícia Judiciária adverte os utilizadores da Internet no sentido de que sejam tomadas diversas precauções, nomeadamente que o uso das redes sociais não envolva a exposição íntima e sexual dos seus utilizadores.