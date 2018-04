Jovem agrediu dois polícias no Funchal

Foi durante a madrugada deste sábado que dois homens foram surpreendidos a provocar desacatos no Funchal. A intervenção da PSP significou que os agentes acabassem por ser agredidos. O agressor foi detido, levado a uma consulta de Psiquiatria e, depois, presente a tribunal.

Tudo aconteceu no Bairro do Hospital quando, perto da 1 hora da manhã, dois homens estavam a ‘vandalizar’ algumas viaturas que se encontravam estacionadas na via, nomeadamente com recurso a pontapés.

Dois agentes da PSP dirigiram-se ao local e mediante a abordagem dos polícias, um dos homens, com cerca de 25 anos, agrediu-os.

Um dos agentes foi pontapeado na zona da cintura e o outro foi agredido a soco na cara. O agressor apresentava-se visivelmente alterado, mas só uma consulta no serviço de Psiquiatria determinaria se o jovem se encontrava sob efeito de substância psicotrópicas ou se sofria de alguma perturbação mental.

O homem acabou por ser detido pelos dois agentes da autoridade e transportado para o hospital para ser avaliado por um psiquiatra. Quanto aos polícias, um deles teve mesmo que receber tratamento hospitalar.

O homem foi ontem presente ao juiz, no Tribunal de Santa Cruz, para receber as respectivas medidas de coacção.