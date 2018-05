José Eduardo Franco no “caminho certo”

“É uma honra ter recebido das mãos de um órgão de soberania um prémio que no fundo evidencia o trabalho que temos realizado e que eu chamo o trabalho de casa da Cultura portuguesa”, disse o historiador e investigador madeirense José Eduardo Franco, na terça-feira reconhecido com o Prémio José Mariano Gago de Divulgação Científica, assim como o cientista Carlos Fiolhais. O prémio criado pela Sociedade Portuguesa de Autores foi entregue pela primeira vez, pelas mãos do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, para reconhecer o projecto de investigação e edição em 30 volumes, das ‘Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa’, onde estão tratados, ensaios, textos poéticos, romances, peças de teatro, livros pedagógicos e trabalhos de divulgação científica.

A colecção abrange 700 anos, está a ser lançada pelo Círculo de Leitores. Tem prefácio do Presidente da República Marcelo, Rebelo de Sousa. Até ao momento foram editados oitos volumes.

“Nós estamos a editar aqueles textos em que pela primeira vez se escreveu em língua portuguesa sobre aquela área de saber, desde a literatura, à história, passando pela medicina, a engenharia, as artes, a gastronomia. Temos aqui o primeiro livro de cozinha, o primeiro livro de engenharia, de química, de medicina, as primeiras poesias, o primeiro romance, a primeira história”, contou o investigador, destacando o trabalho feito pelos linguistas permite a leitura contemporânea das obras, algumas do século XVII.

“Acho que é um grande serviço à cultura portuguesa e o prémio reconhece esse trabalho que é importante porque ajuda a qualificar Portugal, a sociedade portuguesa e também reforçar o vínculo entre aquilo que é a herança recebida e a construção do presente e a projecção do futuro”. O prémio, diz, é também uma confirmação de que estão a fazer o trabalho bem feito e estão no caminho certo”.

O caminho por vezes é “árduo”, para além de serem trabalhos de anos, feitos no retiro. “Isto é o contrário da lógica da visibilidade dos concertos de rock, dos grandes cantores, actores, que de um dia para o outro ficam famosos, basta cantarem uma canção e aparecem em todo o lado e são celebridades. Aqui é ao contrário, aqui é um trabalho longo, de muitos anos, paciente, escondido nas bibliotecas, até que de vez em quando alguém reconhece. Isto é uma coisa extraordinária.”

José Eduardo Franco acredita que a distinção é também um estímulo para outros que trabalham nestas áreas, geralmente pouco valorizadas porque não tem retorno imediato “Só a longo prazo e é um retorno invisível, é um retorno da cultura, que não se vê, tem um valor extraordinário mas não se conta em números e geralmente isso não é muito valorizado na sociedade actual e portanto um prémio destes é importante para valorizar este trabalho científico e cultural que no fundo é o que faz depois o crescimento que sustenta a sociedade”.

O Dicionário Enciclopédico Madeirense é outro projecto que tem em mãos, o primeiro dos dez volumes deverá ser lançado ainda este ano. “Esperamos concretizá-lo. (...) Falta apenas confirmar os recursos para conseguirmos publicá-lo com a dignidade que se espera”, revelou.