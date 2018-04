José Camacho na Calheta com Marco Cabral

A dupla José Camacho/Marco Cabral vai regressar à competição na terceira prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018, o Rali da Calheta, que se disputa nos próximos dias 11 e 12 de Maio.

O piloto do Fiat Punto Abarth S2000 confirmou essa presença ao DIÁRIO, adiantando que a dupla já está a preparar a prova organizada pelo Club Sports da Madeira.

Recorde-se que José Camacho e Marco Cabral já correram juntos no passado, primeiro no Seat Ibiza Kit-Car (2002), depois no Peugeot 306 Maxi Kit-Car (2003). Com o carro espanhol foram campeões regionais do grupo Turismo e melhores madeirenses no Rali Vinho da Madeira de 2002, onde concluíram no 8.º posto da geral. No Peugeot foram 6.ºs no Vinho Madeira de 2003. Além disso foram ainda vice-campeões regionais absolutos nessas duas temporadas.

Refira-se que o Fiat Punto Abarth S2000 foi alvo de uma revisão com vista à participação na Calheta, mas recorde-se que já se encontra dotado da última evolução ao nível do motor desde o Rali Vinho da Madeira do ano passado.

José Camacho adiantou, ainda, que a ideia deste projecto passa por realizar o resto das provas do campeonato da Madeira, estando apenas à espera de ultimar alguns patrocínios.