Jornalistas em conferência na Ponta Gorda

A direcção regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas (DRMSJ) promoveu, esta manhã, no complexo balnear da Ponta Gorda, a conferência ‘Porque escolhi ser jornalista’, que contou com cerca de 30 participantes, incluindo vários profissionais e um grupo de utentes do Centro Comunitário do Funchal.

Durante o encontro, três jovens jornalistas (Ana Carolina Santos, Andreia dias Ferro e Fabricio Rodrigues) explicaram as razões que levaram a escolher esta profissão, com a moderação da jornalista Daniela Maria.

“Cumprir sonho”, “fazer a diferença na vida das pessoas” e “estar mais atenta à realidade” foram algumas das razões invocadas, num debate também marcado pelos desafios do jornalismo online.

A intervenção do público deu espaço à discussão de sobre rendimentos, com referência às estrelas da TV e à realidade da maior parte, com histórias pessoais.

A realização desta conferência dá seguimento ao compromisso assumido pela DRMSJ como contrapartida à disponibilização das 30 entradas nos complexos balneares da Frente Mar Funchal a cada um dos associados, em virtude de um protocolo em vigor entre a DRMSJ e aquela empresa municipal.