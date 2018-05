Jornadas sobre agricultura biológica

A secretaria regional de Agricultura e Pescas irá promover novamente iniciativa ‘BIOlogicamente! da terra com mais qualidade’, a que se associam diversas entidades públicas e privadas. O evento decorrerá entre 23 e 26 de Maio na Avenida Arriaga, no espaço onde habitualmente funciona o Mercadinho de Agricultura Biológica.

É no âmbito desta iniciativa que terá lugar as primeiras Jornadas Técnicas sobre a Agricultura Biológica na Madeira, sob o lema “A demanda da autenticidade!”, que terão lugar na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, no dia 25 de Maio, no qual Axel Torrejón, especialista em modo de produção biológico será uma das personalidades do sector que abordará as oportunidades e desafios da agricultura biológica na Madeira.

“Esta iniciativa é a continuação de um grande trabalho que a Direcção Regional de Agricultura tem realizado em prol da agricultura biológica” disse Humberto Vasconcelos. Para o secretário regional de Agricultura e Pescas estas jornadas fazem todo o sentido ainda para mais depois do sucesso das jornadas do Maracujá e da Anona.

“As jornadas que têm sido realizadas na Escola Agrícola foram muito importantes na transmissão de conhecimentos. São os próprios agricultores que nos dizem isso e é só com este conhecimento que podemos alcançar determinados objectivos”, disse o governante salientando também os benefícios que este modo de produção tem para o ambiente e saúde da população.

A participação é gratuita, mas tem número limite de participantes, devendo os interessados inscreverem-se através do e-mail info.dra.srap@madeira.gov.pt.

O programa, contudo, é diversificado e inclui ‘À Mesa com...’ um vasto número de personalidades do sector, da produção à comercialização, passando ainda pela gastronomia e nutrição, que irão discutir as oportunidades e desafios do Modo de Produção Biológico na Madeira.

De igual modo, será feita a actualização do estado do Plano Estratégico para a Agricultura Biológica na Madeira. Após a sessão de encerramento, será promovida a iniciativa ‘Sabores Biológicos’, com a degustação de variados produtos biológicos.