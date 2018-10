O início do último ano parlamentar da XI legislatura da ALM ficou marcado por mudanças na bancada social-democrata. O regresso de Paulo Freitas ao parlamento permitiu que o PSD voltasse a ter um deputado de Santana. Também o secretário-geral do partido, Rui Abreu, é natural deste concelho e foi outra das novidades. O mesmo aconteceu em relação ao Porto Moniz, com o regresso ao...