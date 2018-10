Jornada negativa para Nacional e Marítimo

Marítimo e Nacional perderam os respectivos jogos no passado fim-de-semana e voltaram a ficar em branco a nível da eficácia, tal como tinha acontecido na semana anterior, então com dois empates. Desta vez, no entanto, o desfecho foi ainda pior, sobretudo na perspectiva do Nacional, que foi surpreendentemente derrotado, em casa, por 3-0, diante do Santa Clara, agravando o mau momento...