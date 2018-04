Jorge vem ‘arrancar’ palmas ao Funchal

Em Abril de 1974, a voz da revolução pertencia a Zeca Afonso. Volvidos que estão 44 anos, a tarefa de nos embalar recai sobre outro grande nome da música portuguesa: Jorge Palma.

O cantor e compositor português é o artista que marca hoje presença, pelas 21 horas, na Praça do Município, a convite da Câmara Municipal do Funchal, num concerto gratuito e que pretende assinalar as comemorações alusivas ao 25 de Abril.

Ana Moura, Deolinda e Camané foram as vozes que fizeram ouvir nas comemorações da Revolução e agora será a vez de Jorge Palma, artista de 67 anos que rege o seu repertório num estilo pop rock.

Ao todo são já 13 álbuns de originais que Jorge Palma lançou desde o início da sua carreira, tendo como influências musicais Bob Dylan, Led Zeppelin ou Lou Reed.

O homem que começou a tocar piano aos quatro anos e que se ‘agarrou’ ao álcool como instrumento durante anos a fio está refeito dessa batida menos positiva da sua vida e encontrou-se novamente com o que lhe enche a alma: os concertos e a música ao vivo.

Antes da subida ao palco do autor de êxitos musicais como ‘Encosta-te a mim’ ou ‘Frágil’, a banda madeirense Jamie & The Marx irá abrir a primeira parte desta iniciativa, com início marcado para as 19h30. “Todos os madeirenses têm uma óptima razão para chegar cedo amanhã [hoje] à Praça do Município”, referiu a autarquia numa nota publicada na sua conta de Facebook.

Ainda de acordo com o programa delineado pela autarquia, esta manhã dá-se o lançamento do livro ‘Militares de Abril - Madeira 2017’, da autoria de António Gonçalves e Duarte Mendonça, sendo que amanhã, 25 de Abril, pelas 9h15, decorre o hastear das bandeiras e sessão solene com Miguel Cardina a ser o orador convidado.

A entrada é livre em todos os eventos.