Jorge Jesus a caminho da Arábia Saudita

Jorge Jesus está muito perto de assinar pelo Al Hilal, clube da Arábia Saudita. Está próximo o acordo entre treinador e a administração da SAD do Sporting para a rescisão contratual. Jorge Jesus já terá chegado a acordo com o Al Hilal tendo em vista o contrato válido por uma temporada com outra de opção.

No sentido de evitar indemnização de uma ou outra parte perante quebra contratual, treinador e SAD leonina iniciaram conversações para o entendimento, que segundo as informações mais recentes estará bastante próximo de ser concretizado. Assim, ultrapassada essa questão, Jorge Jesus poderá dar novo rumo à sua carreira.

Depois dos acontecimentos mais recentes, e que marcaram negativamente a época do Sporting, treinador e clube entenderam terminar a ligação que tinham desde o Verão de 2015, quando Jorge Jesus trocou o Estádio da Luz por Alvalade. Chega, assim, ao fim essa ligação, quando o treinador tinha ainda mais um ano de contrato com o Sporting. Certo é que o treinador não vai continuar a orientar os leões, deixando o clube três anos depois, tendo pelo meio a conquista de uma Supertaça (logo na estreia) e uma Taça da Liga (já este ano).

Sporting toma posição

O Sporting emitiu ontem um comunicado, negando que Jorge Jesus tenha sido despedido, isto após a derrota (1-2) na Madeira, diante do Marítimo, na última jornada da I Liga. Na mesma nota, o clube de Alvalade deixa também outras garantias em relação ao treinador: “É totalmente falso que, alguma vez, Jorge Jesus tenha sido despedido, que lhe tenha sido oferecida a renovação de contrato ou que o treinador tenha feito qualquer tipo de chantagem com uma possível rescisão por justa causa”.

O Correio da Manhã noticiou ontem que Bruno Fernandes tinha sido alvo de ameaças por “claques à porta de casa”, com a direcção leonina a condenar “quaisquer actos de violência e todas as formas de coacção”. “Todos os atletas das 55 modalidades do Sporting, bem como equipas técnicas e elementos do staff, que sejam alvo de ameaças, a si ou às suas famílias, devem comunicar de imediato os factos à Administração da SAD e à Direcção do Sporting, para que sejam tomadas todas as medidas necessárias à sua protecção”.