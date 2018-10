Johathan Fletcher foi o vencedor do Campeonato do Clube, realizado no passado fim-de-semana no Palheiro Golfe. Uma prova anual destinada unicamente aos sócios do clube, que foi disputada na modalidade stroke play, com um total 36 buracos, divididos pelos dois dias (18 em cada um deles).

O segundo dia de prova teve início logo pela manhã, com os jogadores agrupados consoante os resultados...