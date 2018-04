Jóia Mais Antiga de Portugal em risco

Foi eternizada pelo Max, mas a ilha do Porto Santo tem séculos de memórias antes da canção. Quatorze milhões de anos, mais precisamente. Não imaginaria o artista, quando escreveu o poema, a inesperada mudança de que a ilha seria alvo ao longo dos tempos. Fruto das alterações climáticas, da acção humana, da falta de manutenção do património natural ou do abandono do cultivo junto às dunas, hoje a praia do Porto Santo está em risco de se perder tal como a conhecemos. As perturbações têm vindo a consolidar-se de ano para ano e basta pensar na última tempestade, em Fevereiro, para perceber que a Natureza pode ser acutilante se a confrontarmos. Ou em 2017, quando outra vaga de mau tempo alterou a configuração da praia. Agora, as dunas estão cortadas, escorregaram praia abaixo, e o areal está cada vez mais débil – emagrecendo o solário natural em algumas zonas, engordando-a noutras. Afinal, o que se passa no Porto Santo?

Esta é a questão para a qual a PROGEO Portugal - associação integrada na Europa para a preservação do património geológico – quer alertar e, por isso, escolheu o Porto Santo como o tema de 2018. É que a terapêutica ilha dourada precisa de mais atenção: não apenas dos decisores políticos e de escolhas mais acertadas, mas também de uma atitude responsável dos proprietários dos bens em risco (cadeias hoteleiras, restauração e particulares), como da dedicação de todos os residentes e turistas. Quem o diz, é o engenheiro geólogo João Baptista, também representante da PROGEO Portugal na Madeira e que, como estudioso dedicado à dinâmica do Porto Santo desde 1996, tem deixado um contributo cirúrgico sobre a ilha: “É um legado único, e face às mudanças que têm ocorrido nas últimas décadas do ponto de vista geomorfológico na praia do Porto Santo, decidimos, este ano, dar relevância a este legado”. E o DIÁRIO, por outro lado, quis assinalá-lo no Dia Mundial da Terra que se comemora hoje.

São décadas de estudo, dezenas de equipas deslocadas para a pequena ilha dourada, durante temporadas, para analisar o que tem vindo a acontecer numa das praias ex-libris do país. Há centenas de documentos, estudos e avaliações realizadas por equipas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e, claro, da Universidade de Aveiro, a partir do Centro de Investigação GEOBIOTEC, da Fundação para a Ciência e Tecnologia - equipa que João Baptista integra. O certo é que a documentação existe e, de acordo com o investigador madeirense, “na prática, nada foi feito”.

A ideia não é atribuir culpas directas, nem tão pouco isoladas, sublinha Baptista. Só que as alterações no litoral da ilha dourada, no cordão dunar e na configuração da própria praia, também encontram justificação na criação de infra-estruturas construídas ao longo das últimas décadas.

Extracção de areia desde 1980

Foi há 38 anos, em 1980, que as retroescavadoras começaram a roubar areias e materiais sólidos do paredão dunar para alimentar a construção do Porto de Abrigo: “Tínhamos uma praia em equilíbrio dinâmico desde a sua formação até esta obra. A construção do Porto de Abrigo no extremo oriental da ilha veio perturbar esse equilíbrio”. Ao contrário do que aconteceu quando se levantou a Ponte Cais, na primeira metade do século XX: “Está assente em pilares e nunca interferiu”, explica o investigador.

As mudanças são visíveis a partir de registos fotográficos com largos espaços temporais. Em 1880 o arquivo fotográfico do Museu Vicentes mostra um cordão dunar possante e uma faixa de praia larga. Em 1925, com a Ponte Cais já construída, o paredão permanecia robusto. É na década de 80 que começam a surgir as modificações. Grande parte da construção da baía portuária, entre o molhe e o contra-molhe, “foi à custa de materiais retirados da zona entre a praia do Penedo do Sono até à Foz da Ribeira do Tanque. Nesta altura começou logo uma perturbação intensa”. E a areia não foi o único material retirado: também calhau, seixo rolado e o grés de praia, popularmente conhecido como lajedo: é a grande armadura, fica por baixo da areia”.

Risco de demolição ou de soterramento

João Baptista compara os 9 quilómetros de praia ao corpo humano para explicar a sua importância: “O lajedo é como a nossa estrutura óssea, e a carga sólida, que tem desde blocos a calhau, é a carne e os músculos. A areia é a epiderme, cobre todos esses materiais”. A primeira constatação desta remoção? Antigamente os barcos entravam num regime de preia-mar, antes e depois do cais, e as casas da lancha encaixavam-se logo ali: “Os barcos entravam directamente. Com esta perturbação formaram-se degraus de três a quatro metros o que mostra a quantidade de material removido. Hoje as casas da lancha fixam-se numa cota superior”, explica o engenheiro geólogo.

E todas as infra-estruturas ali implantadas correm riscos de demolição ou, noutros casos, de soterramento. Por causa disso, João Baptista contactou cinco seguradoras, locais e nacionais, para questionar sobre a salvaguarda dos bens móveis e imóveis junto às orlas marítimas: “Os proprietários têm de ter atenção. Todas as companhias responderam que não são garantidos os danos causados por acção do mar e outras superfícies de águas naturais ou artificiais, sejam de que natureza for, mesmo que resultem de temporal”.

Campos agrícolas ajudavam a manter o areal

Mais: atrás das dunas, a ante-praia era aproveitada para cultivo de vinha e de outros produtos hortícolas e frutícolas. A tradição foi abandonada, e esta é a primeira recomendação que resulta de vários estudos: os campos agrícolas ajudavam à manutenção do areal e deviam ser cultivados novamente - à semelhança do que já arrancou no Hotel Pestana Dunas, que criou uma zona para plantações: “Construíram delimitações, com canavieira e tamargueira, entre a duna primária e a secundária, e fizeram uma espécie de hortas urbanas. Era o que se fazia antigamente e esse cultivo foi fundamental para a estabilização das dunas. Se o vento transportasse areia e esta cobrisse as vinhas, os agricultores limpavam e passavam-na para a zona frontal da duna. Esses trabalhos paliativos foram importantes. Recomenda-se voltar à tradição”, aponta João Baptista. E a plantação da tamargueira, diz, também é prioritária para um trabalho de recuperação da duna.

Ou seja, os proprietários de bens comerciais ou moradias ao longo das dunas, também devem participar nesta recuperação, e manutenção, por exemplo, através do cultivo, no limite, porque aqueles bens não podem ser assegurados numa apólice de seguro.

Milhares de euros gastos em dragagens no porto de abrigo

Mas a construção do Porto de Abrigo trouxe outros dissabores. Voltemos a esta obra. É que o que estava projectado para os molhes acabou por ser alterado porque os engenheiros da época terão percebido, já nessa altura, que o Porto ia funcionar como “um grande saco que ia fazer retenção de areia. Por isso, mudaram a geometria do contra-molhe – antes era curvado e agora prolonga-se para a frente”, diz Baptista.

Mas a alteração ao projecto inicial não foi suficiente: ao comparar as avaliações entre antes da construção da bacia portuária (que tem uma área interna de 225 mil metros quadrados) e depois da obra, passou a existir um acréscimo de areia à volta do molhe principal, dentro da bacia e próximo do contra-molhe.

O resultado são milhares de euros gastos em dragagens do Porto de Abrigo (pelo menos três, entre 2001 e 2008, de acordo com os dados da Administração de Portos da Madeira, APRAM). E agora, como noticiou o DIÁRIO, vai arrancar nova operação de dragagem nos próximos meses. É que a navegabilidade das embarcações fica comprometida e, sobretudo as de grande dimensão, em risco durante as manobras de atracagem. Em 2016, João Baptista juntou-se ao Comandante João Bela, do Lobo Marinho, para avaliar a que distância o navio navegava das areias profundas: “No mínimo, exigem-se quatro metros de coluna de água entre a quilha do barco e o fundo da bacia portuária. Em 2016 estava a 1,9 metros e agora já está a 1,4 metros”, revela o investigador.

Solução: engordar a duna com areia do desassoreamento

Como a dragagem tem de avançar o quanto antes, o Governo Regional vai aproveitar os materiais retirados desta operação e depositá-los ao longo da zona costeira - entre a Ponte Cais e a Foz do Tanque, zona considerada de risco elevado de deterioração, de acordo com tabelas internacionais - numa tentativa de devolver a areia que foi sendo retirada da praia para as obras. Mas a dúvida é se ela se mantém naquela zona ou se o mar volta a retirá-la. Lembra João Baptista: “Na dragagem feita em 2008, que custou 300 mil euros, também colocaram essa areia na praia, entre a Foz da Ribeira do Vigia até à Foz da Ribeira do Tanque, uma zona que está em risco elevado. Passados três meses, ela desapareceu. Foi deitar dinheiro ao mar, literalmente. O problema não ficou resolvido, a areia não se fixou na praia”.

É que a agitação marítima natural do Porto Santo voltou a retirar o areal e a canalizá-lo para a bacia portuária. Por isso, defende João Baptista, “não faz sentido colocar a areia nesse sector”. E a sugestão do engenheiro geólogo é entregá-la ao paredão dunar: “Colocá-la na parte de trás da duna. Misturá-la com outro tipo de material artificial porque ela vem muito salgada e pode vir com contaminantes, e fixá-la com vegetação”.

Esta é uma sugestão para engordar a duna. Mas é possível contrariar a perturbação causada pelo Porto de Abrigo? “Só trabalhando os dados para encontrar soluções. Mas há ideias: perceber se era possível reverter esta dinâmica, se o molhe e o contra-molhe fossem apoiados em pilares como a Ponte Cais. É uma hipótese, mas só estudando”, atira o investigador.

As questões são várias, mas, diz João Baptista, uma coisa é certa: “Depois da estrutura, há 38 anos, a perturbação que tem tido, principalmente no sector oriental é muito elevada. É uma constatação. Da mesma forma que fica patente o elevado custo de manutenção que a bacia portuária tem que ter no futuro para termos condições de navegabilidade”, remata o estudioso.

Há mais avaliações a fazer, que exigem a dedicação de equipas multidisciplinares mas, pelo menos desde a década de 90 já foram deixadas muitas pistas. E o dever de todos, seja ou não Dia Mundial da Terra, é recebê-la e preservá-la.

Recomendações para banhistas e turistas

n Ao sair da praia, retirar sempre a areia num dos vários lava-pés que a Câmara Municipal do Porto Santo instalou ali. Todos os anos, milhares de turistas e locais acedem ao areal e perdem-se elevadas quantidades de areia transportada nos pés.

n Utilizar os passadiços evitando retirar, durante a caminhada de e para a praia, mais areia das dunas;

n Ter atenção ao escolher embalagens transportadas durante as férias. O lixo do Porto Santo triplica durante a época balnear e esses resíduos ficam na ilha dourada, contribuindo para alterações ambientais na ilha;

n Não deixar qualquer tipo de lixo na praia.