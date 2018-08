John Le Fondre realiza visita à Madeira

O Secretário Regional da Educação, que detém a pasta das comunidades madeirenses, Jorge Carvalho, encontrou-se com o Chefe do Governo de Jersey, o ministro John Le Fondre, e entregou um convite do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, para o ministro visitar a Madeira.

Este convite surge pela ocasião da comemoração dos 20 anos da celebração do protocolo de...