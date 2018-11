A 4.ª jornada da Divisão de Honra de futsal começa logo com um jogo entre candidatos ao título. O São Roque do Faial recebe esta tarde o Nacional, a partir das 17h30, no Pavilhão do Porto da Cruz, naquele que é o jogo mais aguardado da ronda. Ambas as equipas contam por vitórias os jogos efectuados, embora o Nacional tenha menos um. Nesse sentido, o São Roque do Faial entra na quadra...