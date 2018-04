Jogo do título é hoje em Machico

Hoje é dia de jogo do título na Divisão de Honra regional de futebol. Machico recebe o Pontassolense, a partir das 16 horas. Em caso de triunfo, a equipa visitante assegura a conquista do campeonato. Se Machico alcançar os três pontos assume a liderança a uma jornada do fim da competição. Já o empate deixa tudo em aberto para a derradeira ronda.

O Portosantense goleou ontem, o União B, por 4-0, e mantém a esperança de chegar ao título. Se o Pontassolense não vencer, a Divisão de Honra entra na última jornada com três candidatos ao título. Portanto, hoje é dia de decisões na prova, com todas as atenções centradas no jogo do título entre Machico e Pontassolense.