Jogo com os checos tem carácter decisivo

A selecçao portuguesa de ténis de mesa decide hoje, diante da República Checa, a passagem aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo, que está a decorrer em Halmstad, na Suécia. O jogo tem início marcado para as 9 horas (hora da Madeira).

No jogo de ontem, Portugal perdeu (0-3) diante da China, a grande candidata ao ouro na competição. O madeirense Marcos Freitas foi ‘poupado’ para estar hoje nas melhores condições físicas, no jogo que vai decidir o futuro da selecção lusa no Campeonato do Mundo’2018.

Tendo pela frente a super favorita China, os portugueses denotaram naturais dificuldades. Diogo Carvalho perdeu (3-0) frente a Xin Xu. O segundo encontro foi o mais equilibrado, mas Zhendong Fan acabou por levar a melhor sobre João Geraldo (3-2). Gaoyuan Lin fechou o encontro favoravelmente aos chineses, batendo Tiago Apolónia por 3-0.

Nos outros jogos do grupo B, o Brasil derrotou a Coreia do Norte (3-0), enquanto a República Checa bateu a Rússia por 3-1. Assim, os brasileiros ficaram mais próximos da fase seguinte da competição, uma vez que ocupam o segundo lugar (sete pontos), defrontando hoje a Rússia. A terceira posição do grupo B, que também garante acesso aos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo, é actualmente partilhada por portugueses e checos (seis pontos). O jogo desta manhã tem, dessa forma, carácter decisivo para encontrar a selecção apurada para a próxima fase da competição que está a decorrer na Suécia.