Todos são poucos nesta hora de ‘aperto’

O União recebe esta tarde o Sporting da Covilhã em jogo antecipado da 35.ª jornada da II Liga, porque os serranos não conseguiram garantir estadia na Região para domingo, por força das comemorações da Festa da Flor.

A partida vai disputar-se, como habitualmente, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, a partir das 16 horas, com porta aberta, contando a direcção do União com todos os adeptos nesta hora de ‘aperto’, em que só a vitória interessa, para que a permanência na II Liga não fique desde logo hipotecada, ainda que maticamente nada decida.

Para este embate é sabido que Ricardo Chéu não poderá contar com o contributo de Nuno Lopes, que irá cumprir castigo, por ter completado uma série de cinco cartolinas amarelas em Viseu.

De resto, não há certezas, até porque os treinos desta semana decorreram à porta fechada e não houve conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Ainda assim é possível avançar que Tiago Almeida, refeito de um traumatismo cranioencefálico, deverá regressar à equipa, o mesmo não devendo acontecer com Luan Santos, pelo menos de início, porque não está nas condições físicas ideais, uma vez que se debate com problemas musculares.

Refira-se que após o embate com o Sporting da Covilhã ficarão a faltar três finais ao União, fora, em Famalicão e na Cova da Piedade, e em casa com o Varzim. Curiosamente, equipas que ainda não garantiram matematicamente a manutenção na II Liga, ainda que estejam claramente em situação melhor do que o União. f.s.