Joel falado para o Benfica

De acordo com o site brasileiro ‘Hoje em Dia’, citado igualmente pela Bola online, o Benfica estará interessado em Joel Tagueu, o avançado brasileiro que está no Marítimo desde Janeiro, emprestado pelo Cruzeiro até 2019, tendo se evidenciado neste período curto no futebol português, obtendo 9 golos em 15 jornadas.

Neste contexto, o presidente do clube de Belo Horizonte está em Lisboa desde terça-feira para acertar a venda do avançado camaronês e ainda do central Murilo, que, de acordo com a notícia, seria o substituto de Luisão no Benfica.

Segundo o site brasileiro, “o Cruzeiro está perto de concretizar a venda dos dois jogadores [Joel e Murilo] e garantir um bom dinheiro para os cofres do clube no meio deste ano. Se tudo ocorrer dentro do esperado pela directoria celeste e houver acerto agora com os representantes de cada atleta, a dupla movimentará o mercado de transferências nesta janela de Verão do futebol europeu”, escreve ainda o site.

Por outro lado, Joel está ainda em Lisboa, na companhia da esposa e do filho, em trânsito para o Brasil, para gozo das férias, enquanto Carlos Pereira e Wagner Pires de Sá reuniram-se ao almoço num restaurante na outra banda do Tejo. Um encontro, conforme cita o site oficial do Marítimo, que serviu para “estreitar, ainda mais, os laços entre os dois clubes que vêm mantendo um protocolo de colaboração vantajoso para as duas partes”.

Pese embora as coincidências, nem Benfica nem Cruzeiro confirmaram existir negociações no sentido de transferir Joel para a Luz. Refira-se que o Marítimo é parte interessada num possível negócio de Joel, em consequência do protocolo com o Cruzeiro e por ter contrato com o jogador por mais um ano.