Joel com muito mercado

Chegou, viu e venceu. Joel Tagueu Tadjo, avançado camaronês com formação no futebol brasileiro, foi contratado pelo Marítimo no mercado de Janeiro e veio para os verde-rubros à luz de um protocolo estabelecido entre o clube insular e o Cruzeiro do Brasil. Neste contexto, o jogador chegou com um contrato de empréstimo de longa duração, neste caso, até Junho de 2020, com os direitos económicos a ficarem divididos entre as duas colectividades.

Rapidamente Joel se impôs no Marítimo, fazendo golos e rubricando boas exibições, pelo que a cobiça de emblemas com outro poder económico já se fizeram sentir, com alguns clubes a mostraram interesse no concurso do avançado nascido nos Camarões, mas naturalizado brasileiro. Foram já vários os clubes, não só nacionais, que já observaram o ponta de lança nos jogos do Marítimo, pelo que muito o mesmo dificilmente se manterá de verde-rubro na próxima época.

Deste modo, perspectiva-se um bom negócio para o Marítimo, já que tem parte importante dos direitos económicos de Joel, pese embora, ao momento, nada haja de concreto. Até porque o jogador e o Marítimo mostram-se focados, nesta ponta final de campeonato, na luta pela quinta posição.

Cedido com contrato até 2020

Joel Tagueu, 24 anos, estreou-se pelo Marítimo na Liga à 20º jornada, na derrota verde-rubra no Bessa (1-2), tendo sido substituído aos 68 minutos. Alinhou em mais 9 jogos e estreou-se a marcar na vitória verde-rubra, nos Barreiros, sobre o Vitória de Guimarães (3-2), mas foi, sobretudo, nos últimos quatro jogos que o jogador ‘explodiu’, depois de uma fase de adaptação ao clube e ao futebol português, e, como referiu Daniel Ramos, ainda pelo facto de ter chegado ao Marítimo após uma paragem prolongada.

A dois golos do melhor registo

Nos últimos quatro jogos Joel Tagueu fez seis golos, bisando nas vitórias maritimistas sobre o Tondela e Feirense, tendo ainda marcado ao Vitória de Setúbal e, agora, no empate no Estoril. Ou seja, Joel Tagueu tem 7 golos em 10 jogos e está a dois do seu melhor registo, alcançado no Londrina em 2014, quando fez 9 golos em 21 jogos.