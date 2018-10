Joel Tagueu, Amir e Zainadine estão convocados para as respectivas selecções, tendo em vista os próximos compromissos internacionais. Desta forma os três jogadores não vão marcar presença na semana de trabalho do plantel do Marítimo, que hoje regressa aos treinos depois da derrota (1-3) caseira diante do V. Guimarães.

Joel Tagueu está convocado para a selecção dos Camarões, para...