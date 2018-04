Joaquim sagra-se campeão luso de aquatlo

A Vila Nova da Barquinha foi o palco escolhido, no passado fim-de-semana, para receber a edição de 2018 do Campeonato Nacional de Aquatlo.

A Madeira esteve presente com dois atletas. Joaquim Fernandes (GD Corticeiras) e Beatriz Henriques (CF Andorinha/Aquimadeira Solutions), tendo estes estado em plano de evidência ao conseguir festejar a subida ao pódio.

Na prova masculina, Joaquim Fernandes, teve uma excelente prestação ao longo da prova, que contou com um percurso de 750 metros de natação e cinco quilómetros de corrida, acabando por festejar o título nacional no escalão de 55-59 anos de idade). O triatleta do GD Corticeiras realizou a marca de 28,36 minutos, que lhe valeu o 66.º lugar em termos absolutos e o primeiro posto no seu escalão e com mais de um minuto de vantagem para Miguel Gaivão (Estoril Praia Triatlo), que foi segundo na categoria e mais três minutos que João Medeiro (Outsystems Olímpico de Oeiras), que foi terceiro.

Já na prova feminina, a jovem atleta Beatriz Henriques, apesar de um segmento de natação longe das posições cimeiras, onde perdeu mais de um minuto para as primeiras classificadas, veio a estar em evidência na corrida onde recuperou preciosas posições para conquistar o título de vice-campeão de Portugal, no escalão de cadetes. A madeirense fechou a prova com um ‘crono’ de 28,30 minutos, ficando a cerca de dois minutos da campeã, Inês Rico (Alhandra Sporting Club). Já Bárbara Avelino (Alhandra Sporting Club) ficou no terceiro lugar a 30 segundos de Beatriz.

Registe-se ainda para o excelente quarto lugar absoluto da madeirense, entre as 52 atletas inscritas.