João Silva vence in extremis

A dupla do Team FX Hotelaria, João Silva/ Victor Calado, venceram ontem o Rali da Calheta, a bordo do Citroën DS3 R5, por escassas duas décimas de segundo(!) sobre os Campeões em título Alexandre Camacho/ Pedro Calado do Team Vespas, que tripulavam o Skoda Fabia R5. O pódio ficou completo com a dupla vencedora do Rali Porto Santo Line, Miguel Nunes/ João Paulo, que terminaram a prova a 22,9 segundos dos vencedores.

João Silva foi o primeiro líder do Rali e nunca baixou daquela posição ao longo de toda a prova, tendo garantindo 1 ponto pela vitória na especial espectáculo disputada na sexta-feira à noite entre a marginal da Calheta e a Casa das Mudas. Se bem que não foi quem ganhou mais troços, pois esse feito coube a Alexandre Camacho que com isso amealhou 3 pontos extra, o piloto da FX foi o mais consistente ao longo do rali, vencendo 3 especiais e gerindo melhor a sua prova. Ainda assim por pouco a estratégia não falhava, uma vez que Silva optou por uma solução mais conservadora ao nível do setup para as últimas classificativas, enquanto Alexandre Camacho arriscou num setup mais agressivo que compensou, mas não o suficiente para ganhar.

Um dado que não foi muito falado, foi o facto de João Silva por duas vezes ter dado um toque por duas vezes, no mesmo lugar, em duas das especiais da Santa. Foi logo no arranque, o que fez o piloto perder alguma da concentração, mas que prova bem ao nível que as duas equipas andaram para chegarem ao final do rali separadas por apenas duas décimas de segundo, pois também Alexandre Camacho arriscou bastante e ao cortar a meta da 7ª PEC, Santa 2, por pouco as coisas não corriam mal.

Como já referimos, o terceiro posto foi ocupado pela dupla da equipa Raly Total Racing, Miguel Nunes/ João Paulo, que venceram a primeira especial de sábado e até certa altura estiveram bem na luta pela vitória, mas a partir 6ª PEC, em que os dois primeiros começaram a forçar ainda mais o ritmo, Nunes não conseguiu também contra-atacar e manter as hipóteses de lutar pela vitória. Este facto levou a equipa a pensar já na próxima prova e na forma que irá encontrar de conseguir voltar ao seu ritmo mais competitivo.

Ao volante do fabuloso Ford Focus WRC, Rui Pinto/ Rui Rodrigues terminaram na quarta posição, num rali onde, pela primeira vez esta época deram um “ar da sua graça” e venceram um troço à geral. Andaram na luta até à 3ª especial, mas a partir da 4ª, foi difícil fazer valer os argumentos da sua máquina. A vitória entre os VHC é um prémio merecido para esta dupla.

Depois de mais um rali em que se divertiu muito, a dupla Filipe Pires/ Vasco Mendonça voltou a vencer a RC2N e ficou na 5ª posição, conseguindo “cronos” de registo. A dupla Campeã deste agrupamento continua a levar esta época prova a prova, devido à grande falta de apoios, mas sem dúvidas que seria uma mais valia vê-los imiscuídos em outras lutas.

Mas se o dizemos de Filipe Pires, também seria injusto não dizê-lo de Pedro Paixão, novamente navegado por Jorge Henriques, que foi sexto classificado e venceu a RC3. O jovem piloto que apenas se iniciou nos ralis há dois anos a esta parte tem denotado uma aptidão nata para os ralis, mas também uma evolução notável, sendo sem margem para dúvidas um dos valores sólidos do futuro da modalidade e poderá ir muito longe desde que tenha apoios.

Com inúmeros problemas ao longo do Rali, Rui Jorge Fernandes/ Mariano Freitas foram sétimo classificados e segundos da RC2N, seguidos por Dinarte Baptista/ Nélio Martins que foram segundos da RC3 e com muitas queixas de falta de potência no seu Renault Clio.

Fecharam o Top 10 os vencedores da RC4, Bruno Fernandes/ Mauro Sousa (9º lugar), que arrancaram a ferros a vitória das mãos de Alexandre Mata/ Nicodemo Câmara, já na última especial do Rali.