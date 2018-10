João Silva sugere à FPAK como fiscalizar no Faial

João Silva lançou ontem, através de rede social Facebook, um apelo, em forma de proposta, à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) para que proceda à fiscalização das viaturas participantes no Rali do Faial, a próxima prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018.

Vincando que esta é uma prova “muito importante para todos, pois poderá decidir o campeão absoluto...