João Quintino dá hoje voz a ‘Eu Confesso’

João Quintino edita hoje um novo disco pela Editora Espacial. ‘Eu Confesso’ será apresentado na sede do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, num jantar seguido de concerto onde o cantor terá oportunidade de dar a conhecer as novas músicas, assim como recordar temas populares do seu reportório.

‘Eu Confesso’ é o quarto da carreira, segue na linha dos discos anteriores. “Neste álbum podemos encontrar a mesma onda musical dos últimos CD no que diz respeito alguns temas românticos e populares incluindo sempre um tema de homenagem à ilha da Madeira”.

No alinhamento estão ‘Sr. Padre eu Confesso’; ‘Ela é Linda’; ‘Aqui Está Bom Demais’; ‘Sem Pressão’; ‘Vidinha Boa’; ‘Quero Sentir o teu Corpo’; ‘É Muita Uva’, ‘A Dança da Roçadela’; ‘Estou Sem Dó’; e ‘A Madeira’.

João Quintino esteve a gravar o disco em Março no Montijo e agora vai investir na promoção do álbum. Amanhã passa pela Festa da Cebola, no Caniço, e no domingo pelo programa ‘Somos Portugal’, transmitido a partir de Tarouca pela TVI. No final da próxima semana o cantor madeirense parte para a África do Sul onde tem espectáculos agendados.

Segundo informação enviada, estará no dia 27 de Maio na festa em honra de Nossa Senhora de Fátima em Carletonville, no dia 2 de Junho numa festa privada em Joanesburgo, e no dia 3 de Junho na Festa de Santo António em Mayfair e nas festividades do Dia de Portugal, na Casa da Madeira de Pretória. No final do próximo mês, João Quintino tem nova viagem à África do Sul. Vai participar nas festividades do Dia da Madeira, no Festival Caravela, em Montecasino, Joanesburgo, nos dias 30 de Junho e 1 de Julho.

“No que toca à agenda, são muitos os espectáculos agendados para este Verão”, revelou, juntando às suas datas uma actuação a 30 de Julho na Ilha Graciosa, nos Açores.

João Quintino tem mais de uma década e meia de palcos, a actuar na Madeira e sobretudo para as comunidades madeirenses. “Estou muito confiante neste novo trabalho discográfico e espero que agrade ao público que tanto me acarinha e apoia”, confessou.