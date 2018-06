João Paulo Sousa admite impugnação

A lista encabeçada pelo economista João Paulo Sousa às eleições do Clube Naval do Funchal não se conformou com o facto da Comissão Eleitoral não ter aceite a candidatura, por apresentar irregularidades e não se encontrar em conformidade com o Regulamento Interno, e pediu a dois advogados para analisarem a situação.

“Recebemos na segunda-feira à tarde a comunicação oficial do clube de que a nossa lista não tinha sido aceite mas entendemos que não está tudo correcto ali. Os argumentos apresentados podem não estar certos mas não quero entrar em pormenores” disse ontem ao DIÁRIO o cabeça-de-lista, que não pensa, para já, numa eventual impugnação do acto eleitoral, que está marcado para segunda-feira, dia 11 de Junho, ainda que tenha vincado que “trabalha em equipa”. “Somos 19 pessoas mas primeiro temos de ver se temos razão ou não”, esclareceu.

“Fomos apanhados um pouco de surpresa mas o que nos move não é o poder pelo poder. Não estamos contra ninguém mas se entendermos que temos muita, muita razão vamos decidir o que fazer, porque morrer na praia é chato. No entanto se a decisão da Comissão Eleitoral estiver correcta terei de assumir a minha responsabilidade”, disse o candidato.

João Paulo Sousa revelou ainda que o Clube Naval fica a perder só com uma lista candidata, neste caso liderada pelo advogado António Fontes.