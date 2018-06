João Mário promete “grande jogo” com a Espanha

O futebolista João Mário garantiu ontem que Portugal tem um conjunto “à altura” das exigências do sucesso no Mundial2018, independentemente da “importância” de Cristiano Ronaldo no campeão da Europa.

“É um jogo que toda a selecção sabe que terá de estar ao seu melhor nível para poder vencer a Espanha. Sabemos da importância do Cristiano Ronaldo, assumimo-la, mas acho que Portugal tem outros 10 jogadores em campo a tentar dar o melhor e demonstrar que estão à altura deste tipo de jogos. Tenho a certeza que toda a selecção - incluindo o Cristiano Ronaldo - irá fazer uma grande partida contra a Espanha e tudo irá fazer para vencê-la”, vincou.

O encontro de sexta-feira com a Espanha em Sochi é o de estreia na Grupo B, no qual competem ainda Marrocos e Irão, de Carlos Queiroz, e está a ser trabalhado com todo o cuidado há já várias semanas, sendo que o médio ofensivo admite que “a ansiedade é muita, mas o nervosismo é pouco”.

“É normal que com o aproximar dos dias queremos que chegue logo o dia de jogo possa disputar um desafio como este, um Portugal-Espanha. Acima de tudo já há alguma experiência do grupo e formas de lidar com estes antecedentes. Até ao dia do jogo é preparar da melhor maneira possível para que toda a selecção chegue na máxima forma e concentração e depois possa fazer um grande jogo”, justificou.

João Mário, um dos titulares na vitória do Euro2016, por 1-0 em Paris frente à França, assume que o ‘miolo’ é dos sectores com “bastante concorrência”, não considerando que parte na frente por um lugar no onze face aos seus companheiros.

“Há muita qualidade no meio campo. Jogue quem jogar tem toda a confiança do grupo e do mister. Cabe ao seleccionador decidir. Não estou em vantagem. As coisas são como são. Há muita qualidade. Há o Manuel [Fernandes], o Bruno [Fernandes], tenho de estar preparado para dar a melhor resposta”, disse.

O atleta, que garante estar no momento ideal de forma de uma época que começou nos italianos do Inter e continuou no West Ham inglês, congratula-se por “disputar a posição com excelentes jogadores”, destacando a “qualidade” que Portugal ganhará em competição, sejam quais forem as opções de Fernando Santos. “Quem jogar estará preparado e espero que acima de tudo Portugal possa vencer”, disse.