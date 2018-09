João Góis vai ter a primeira experiência no estrangeiro. O jogador madeirense vai jogar nos romenos do CS Gaz Metan. Após três épocas no Paços de Ferreira, João Góis tem pela frente uma nova etapa na carreira, representando um clube da I Liga da Roménia.

Esta é a equipa na qual o madeirense João Diogo jogou na segunda metade da temporada passada. O CS Gaz Metan ficou em 13.o lugar...