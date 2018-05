Vinhos e música completam ementa do ‘Menu d’Selecção’

‘Menu d’ Selecção’ é o evento que o DIÁRIO e a FN Hotelaria apresentam já amanhã na Madeira e que consiste, em traços gerais, numa impactante experiência gastronómica! Este almoço decorrerá na Quinta do Terreiro da Luta a partir das 13 horas, e juntará vários elementos ligados à alta cozinha do nosso país. No total há dez ‘chefs’ convidados e quatro pratos que poderá degustar.

Os principais chefs desta iniciativa serão António Bóia (Chef e Proprietário JNcQUOI) e Paulo Pinto (Chef executivo Royal Hotels), que terão como ‘companhia’ na cozinha Carlos Madeira, Celso Padeiro, Emanuel Brás, João Cunha, João Vasco, Luís Gaspar, Pedro Monteiro e Tiago Gomes.

Em relação à ementa, aqui fica uma breve descrição: a entrada será um escabeche de gaiado em bolo do caco e camarão, em crosta de batata crocante com guacamole e gaspacho. Haverá ainda um prato de peixe e outro de carne, a que acresce uma sobremesa “irresistível”.

Quanto ao prato de peixe, será servido um lombo de lavagante em caldo de citronela com legumes exóticos. O prato de carne consistirá num tornedó de novilho com morilles e foie gras, a que se junta o sabor ímpar da empada de rabo de boi com um travo a Vinho Madeira. O momento mais doce estará guardado para o fim, com o bolo de banana, nougat de amendoim salgado e gelado de especiarias.

Toda a refeição será harmonizada com a selecção criteriosa dos vinhos do sommelier Américo Pereira, da Enomania, uma das empresas de vinhos que se destacam no panorama regional e da qual o madeirense é sócio-gerente.

Sobre Américo Pereira

Américo Pereira, nascido em Caracas, na Venezuela, em 1958, veio cedo para a Madeira, mais precisamente em 1964. Obteve um curso de Gestão e mais tarde entrou na Escola de Hotelaria onde tirou o curso de Mesa e Vinhos. Muitos outros se seguiram. É um profundo conhecedor dos segredos do vinho. Seja do Madeira, seja de muitos outros que se produzem por esse país fora.

De resto, para este almoço do ‘Menu d’ Selecção’ preparou uma criteriosa selecção de vinhos de várias regiões de Portugal. Mas diz que gosta do elemento surpresa, pelo que “apenas aqueles que forem ao almoço ‘Menu d’Selecção’ poderão descobrir o prazer dos vinhos em harmonia com elementos gastronómicos de excelência”.

Música também na ementa

Como tudo foi pensado ao pormenor, este evento será acompanhado de boa música. João Alves, cantor, compositor e pianista madeirense junta um quarteto para levar até si géneros sonoros que vão desde o clássico, jazz ou bossa nova, passando inclusivamente pelo pop.

Dentro do repertório vão estar incluídos temas de musicais, bem como alguns dos maiores êxitos mundiais de Frank Sinatra, Elton John, Bee Gees, ABBA, Eric Clapton, Elvis Presley, Beatles, The Beach Boys e ainda a interpretação de temas originais.

João Alves e o seu projecto musical

O músico madeirense João Alves, de 26 anos, iniciou, muito cedo, o seu percurso na área do espectáculo tendo ingressado vários coros, participado em festivais, concertos e teatros musicais, destacando-se as actuações como solista principal com alguns elementos da Orquestra Clássica da Madeira, a Banda Militar da Madeira, a Banda Paroquial de São Lourenço e com a Orquestra de Bandolins da Madeira. Movido pela paixão pela música e pelo desejo de seguir uma carreira musical completou o 8.º grau de canto pela ‘The associated Board of the Royal Schools of Music’ de Londres, bem como os cursos de ‘Acting in Musical Theatre’ e ‘Auditions Techniques’ nas escolas de música de Guildhall e de Guildford, no Reino Unido. Licenciado em Música pela Universidade de Wolverhampton (UK), lançou-se em 2015 na aventura de produzir os seus próprios concertos estreados no Palco do Teatro Baltazar Dias e apresentados posteriormente em Wolverhampton, no âmbito do seu projecto final de curso. Barítono, pianista e compositor, criou o conceito JOVES BAND que prevê, nas suas actuações, a reunião de artistas. Deste modo, os músicos que o integram são escolhidos tendo em conta as suas habilidades artísticas, o contexto musical e o público alvo, criando oportunidades a novos elementos e promovendo uma dinâmica própria e inovadora.

No evento ‘Menu d’Selecção’, o repertório é inspirado em músicas de The Rat Pack, Tom Jobim, Elvis Presley, Ray Charles, entre outros. A JOVES BAND conta com a participação dos artistas

convidados Décio Abreu (guitarra), Filipe Gouveia (contra-baixo), João Alves (piano e voz) e Pedro Temtem (bateria).