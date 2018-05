Jesus Or A Gun apresentam single de estreia

É já na próxima quarta-feira, dia 9 de Maio, que todos ficarão a conhecer ‘Fly High’, o single de estreia da banda Jesus Or A Gun (JOAG). A música será lançada através das redes Spotify e Apple Music.

‘Fly High’ é descrita por Bruno Monteiro, mentor, fundador e guitarrista dos JOAG, como uma canção sobre a importância de continuar a lutar, sempre fiel ao que nos move, aceitanto os sacrifícios e ultrapassando os obstáculos. “Um tema incendiário para a alma. Positiva na história típica que conta e na energia intensa que transmite. Um tema para andar aos saltos pela sala a cantar o refrão aos berros. Algumas canções funcionam como combustível e esta é definitivamente uma delas”, diz ao DIÁRIO. “Tanto honesta como comemorativa, lembra-nos a manter os pés assentes na terra mas a erguer sempre os punhos bem no ar.”

Recorde-se que os JOAG formaram-se no início de 2017 e apresentam-se como um “quarteto oriundo das latitudes mais ensolaradas da Europa”. São constituídos pelo irlandês Dieter White (Voz e Guitarra Ritmo), pelos madeirenses Bruno Monteiro (Guitarra Solo) e Miguel Marques (Baixo e Teclados) e pelo bracarense Nico Guedes (Bateria. Conhecido pela participação com músicos como Maria João e Pedro Abrunhosa e o projecto Budda Power Blues).

A banda aborda o rock clássico “de forma moderna e carregada de sentimento”. “É Rock and Roll, hoje”, sublinha Bruno Monteiro.

Videoclip do single lançado na mesma altura

O lançamento de ‘Fly High’ far-se-á acompanhar da revelação do videoclip oficial, cujo ‘teaser’ foi publicado no youtube (https://www.youtube.com/watch?v=NJDUqrD5Ggk) no dia 29 de Abril e conta já com mais de 750 visualizações.

O videoclip foi realizado e captado em qualidade máxima por Saúl Caires e produzido e gravado na Eduardo Costa Produções audiovisuais. Sem querer levantar muito o véu sobre o videoclip, Bruno Monteiro adianta que é “um vídeo de performance à antiga”. “Passamos 10 horas a rockar até à exaustão e à lesão, divertindo-nos muito a tocar alguns instrumentos incríveis em amplificadores soberbos”, acrescenta, adiantando que tiveram muita ajuda em todo este processo.

EP ‘The Eruption’ foi gravado na Mobydick Records

O single ‘Fly High’ faz parte do EP ‘The Eruption’ que será lançado em breve. Este EP também de estreia dos JOAG inclui um total de 5 temas original (além de ‘Fly High’, ‘Shoot Straight’, ‘Modern Days’, ‘Ten Times’ e ‘Karma’) e foi produzido e captado pelo Budda Guedes no estúdio Mobydick Records, em Braga, em Fevereiro deste ano. “Foram dias intensos, criativos e de experiências fortes. Estávamos, finalmente, a registar um ano de trabalho árduo. E que sensação!”, relata Bruno Monteiro. A gravação foi realizada ao vivo, “sem fones, sem cliques e sem truques! Quisemos captar a essência e a energia da banda e sentimos que conseguimos”, adianta

Refira-se ainda que o produtor dos JOAG é Budda Guedes, músico fundador dos Budda Power Blues, nome incontornável do Blues em Portugal, que contam já com 7 álbuns editados e aclamados pela imprensa da especialidade, incluindo o mais recente ‘Back to Roots’ (2018). Além de produtor, é engenheiro de som, professor de música e fundador da MobyDick Records, editora que desde 2006 tem vindo a lançar os trabalhos de Budda Power Blues, Trio Pagú, Dona Carioca, Monstro Mau, Balão de Ferro e Vítor Bacalhau. Neste momento, e depois de um convite que partiu directamente da Mobydick Records, os JOAG já fazem oficialmente parte da família daquela editora. “Temos trabalhado muito e sonhado ainda mais, e ter uma editora como a Mobydick do nosso lado, a trabalhar connosco, a ensinar e a ajudar-nos a chegar mais além é incrível”, diz-nos ainda o fundador da banda, acrescentando que é também a Mobydick que está agora responsável pelo agenciamento dos JOAG.

Para conhecer um pouco mais sobre esta banda e se manter actualizado sobre as novidades dos JOAG, siga-os nas redes sociais (www.facebook. com/jesusoragunband ou em instagram.com/jesusoragunband) ou atraves do site oficial www.jesusoragun.com.