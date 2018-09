A 20 de Setembro de 1910 é fundado o Club Sport Marítimo, 15 dias antes da implantação da República. Uma colectividade que tem as suas raízes nas gentes do mar e que nasce como um grito de liberdade das movimentações que os ingleses vinham semeando na ilha desde o último quartel do século XIX e que rapidamente se transformou na bandeira de orgulho madeirense. 16 anos depois da sua...