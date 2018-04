Jardim perde batalha para fugir a julgamento

O Tribunal Constitucional rejeitou, no passado dia 10 de Abril, um recurso de Alberto João Jardim que visava impedir o julgamento deste por alegado abuso de liberdade de imprensa e injúrias e difamação ao historiador e antigo dirigente socialista madeirense António Loja. Agora o antigo presidente do Governo Regional terá de submeter-se ao tribunal da Instância Local do Funchal, num processo que anda a tentar evitar há 24 anos.

Na origem do caso estão dois artigos de opinião que Jardim publicou no Jornal da Madeira a 23 e 26 de Novembro de 1994, com o título ‘A loja dos rancores’. ‘Ordinarote’, ‘pirado’ e ‘criatura’ foram alguns dos mimos que o então governante dirigiu a António Loja, acusando-o ainda de proferir ‘grosserias’ e de ter promovido perseguições após o 25 de Abril. O historiador sentiu-se ofendido e apresentou queixa-crime e um pedido de indemnização de 3 mil euros. Contudo, devido à imunidade de Jardim, que era governante e conselheiro de Estado, o processo esteve ‘congelado’ até o político deixar as funções de presidente do Governo Regional, em Abril de 2015. Desde então, o ex-líder político tem recorrido a diversos expedientes para tentar evitar o julgamento (ver destaque). Mas agora o Tribunal Constitucional disse-lhe que chegou a hora de se sentar no banco dos arguidos.

Na reclamação para a conferência de juízes do Tribunal Constitucional, o advogado de Jardim, Guilherme Silva, alegou a violação de direitos constitucionais e disse que o seu cliente estava a ser “penalizado absurdamente” porque o eventual crime já estaria prescrito. Acusou mesmo os tribunais, ao recusarem esta visão, de estarem “de braço dado com uma inaceitável politização da Justiça”.

Tais argumentos não convenceram os juízes conselheiros Maria Clara Sottomayor, Pedro Machete e Manuel da Costa Andrade, que remeteram o caso para julgamento pela juíza Joana Dias, do tribunal do Funchal. Os magistrados do Tribunal Constitucional dizem basicamente que o recurso de Jardim foi mal elaborado, pois as supostas violações a direitos constitucionais deveriam ter sido invocadas numa fase prévia do processo.