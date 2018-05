‘Jardim dos Sabores’ regressa amanhã ao Lido

A quinta edição do ‘Jardim dos Sabores’ está aí mesmo à porta. O evento, que acontece já a partir de amanhã e decorre até o próximo domingo, 3 de Junho, promete reunir, durante cinco dias, várias actividades de animação, música e cultura, tudo em sintonia com a gastronomia, que é a principal atracção do certame.

A iniciativa gastronómica e cultural é organizada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), em conjunto com a Junta de Freguesia de São Martinho e a Frente Mar Funchal e terá lugar na ‘Rosa dos Ventos’, junto ao Jardim do Lido e do Miradouro do Gorgulho.

As actividades terão início todos os dias pelas 18 horas e vão perdurar até à meia-noite, promovendo, assim, uma noite primaveril diferente para todos os que queiram se deliciar com as iguarias presentes no ‘Jardim dos Sabores 2018’.

Recorde-se que, na apresentação do evento, o presidente da CMF, Paulo Cafôfo, destacou a requalificação do Lido que veio a beneficiar os jardins deste espaço, tendo promovido uma maior abertura e vista para o mar. O sucesso da edição de 2018 do ‘Jardim dos Sabores’ é garantido para o autarca, que também acrescentou que o festival tem “tido a casa cheia”, facto que comprova que a cidade “necessita de actividades permanentes que preencham os espaços públicos” do Funchal.

Música todos os dias

O programa musical conta com a presença de vários grupos musicais que têm percorrido diversos palcos da Região. Logo no primeiro dia, por volta das 18h30, poderemos assistir a ‘Bossa Livre,’ que será seguida pelo grupo ‘Black & White Dixieland Jazz Band’ com Diana Duarte, a partir das 20 horas.

Já o segundo dia da iniciativa gastronómica traz também aos jardins do Lido os ‘Acoustic Junkies’, a partir das 18h30, que depois darão lugar, por volta das 20 horas, à banda ‘Black Dog Blues Band’.

Depois, entramos oficialmente no mês de Junho ao som de ‘Fado Funcho’ e de ‘Blue Oak’, agrupamentos musicais que também vão subir ao palco de acordo com os horários estipulados nos dias anteriores.

No sábado, 2 de Junho, a banda ‘Alternative Moments’ também vai marcar presença no evento e depois ‘DUL’ estará encarregue da restante sessão musical do penúltimo dia do ‘Jardim dos Sabores’.

A iniciativa, que perdura durante cinco dias, termina, então ao som de ‘Dona.Zica.Com’, concerto que será será antecedido pela actuação do grupo ‘Un-Duo’.