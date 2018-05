Jardim dos Sabores ajuda a economia local

Na abertura da 5.ª edição do ‘Jardim dos Sabores’, realizada na tarde de ontem, Paulo Cafôfo congratulou-se pela iniciativa “muito boa” que se repete pelo quinto ano consecutivo, nos Jardins do Lido, no Funchal.

O líder da autarquia considera o investimento gastronómico e cultural uma “aposta ganha” pela afluência de pessoas que todos os anos procuram este espaço para momentos de convívio, e um exemplo de uma “óptima ocupação do espaço público”, tornando-o atractivo através da junção da gastronomia, da música e das artes plásticas.

A ideia do projecto é que seja uma atracção junto de toda a população, numa localidade muito procurada por turistas e visitantes.

Cafôfo sublinhou o conjunto de eventos que fazem com que aquela zona do Lido, “uma zona turística onde confluem também muitos residentes”, seja uma mais-valias para a economia local, mas acima de tudo, para o Funchal que é uma “cidade de experiências”.

Organizada pela Câmara Municipal do Funchal, em articulação com a empresa municipal Frente MarFunchal e a Junta de Freguesia de São Martinho, esta edição possui todas as condições necessárias, segundo o autarca, para que seja mais um sucesso, tal como tem acontecido com as edições anteriores realizadas ao longo dos anos.