Jardim Botânico festeja aniversário

É já amanhã, dia 30 de Abril, que o Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira celebra o 58º aniversário, uma celebração para a qual o Governo Regional convida toda a população, residente e visitante.

Para o efeito, além da entrada livre, foi organizado um programa comemorativo da data que já se iniciou ontem, com o encontro do grupo Urban Sketchers, para produção de trabalhos que estarão expostos amanhã. O dia de amanhã será recheado com actividades para todos os gostos e todas as faixas etárias (vide destaque) por forma a que todos se sintam convidados a participar.

58 anos de história e 3 mil espécies para apreciar

O Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira está localizado numa zona estratégica do anfiteatro do Funchal, na Quinta do Bom Sucesso, que outrora pertenceu à família Reid.

A sua criação ocorreu a 30 de abril de 1960 e, em Setembro de 2009, foi-lhe atribuído o nome do seu primeiro director, o Engenheiro Agrónomo Rui Vieira.

Desde a sua concepção, esta Instituição tem actuado no enriquecimento das colecções de plantas vivas e na arte de jardinagem, na dinamização de actividades científicas e sócio-culturais e na sensibilização da população para o conhecimento e conservação das plantas endémicas e indígenas.

O espaço ocupa aproximadamente 5 hectares, ao ar livre, podendo ali ser observadas cerca de 3 mil espécies e variedades de plantas oriundas dos cinco continentes e de regiões ecologicamente distintas, das frias às desérticas.

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, em 2017 o Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira registou o maior número de visitantes desde sempre, mais de 376 mil visitantes. Aliás, nos últimos anos, o Jardim tem apresentado uma média de visitas na ordem dos 330 mil, tendo, no ano passado, recebido mais 46 mil expressivas visitas além da média habitual.

Espaço reabilitado após o incêndio de 2016

Após o incêndio de 2016, foram várias as intervenções realizadas no Jardim Botânico da Madeira Eng.º Rui Vieira, de modo a restituir aos visitantes tão emblemático espaço, continuando a ser um local da preservação e conservação da flora natural da Região Autónoma da Madeira, tendo-se enriquecido as áreas do Jardim onde estão estabelecidas as plantas indígenas e endémicas.

Por exemplo, junto ao portão Norte surgiu uma importante colecção de camélias portuguesas, com cerca de 50 exemplares fornecidas pelo prestigiado horto da Quinta de Villar d’Allen, no Porto, onde se incluem algumas das mais emblemáticas camélias criadas por viveiristas portugueses, desde o séc. XIX.

Também a área das roseiras, junto ao portão principal do Jardim, foi enriquecida, com a plantação de 22 novas variedades.

Refira-se ainda a intervenção na falésia contígua à Ribeira de João Gomes, que ficou totalmente destruída com o incêndio de 2016. A intervenção realizada teve por objectivo a retirada de toda a vegetação queimada e, posteriormente, a plantação de diversas espécies, muitas das quais indígenas, de modo a estabilizar os taludes e, futuramente, obter novamente uma encosta enriquecida em termos florísticos.

Foram também instalados 10 ‘Beacons’ no Jardim Botânico, pequenos aparelhos que disponibilizam informação a quem visita o Jardim e tenha a aplicação SMIITY instalada num dispositivo móvel.

70 mil euros em investimentos no ano transacto

Durante 2017 foram realizados diversos investimentos no Jardim Botânico - Eng.º Rui Vieira, na ordem dos 70 mil euros. Este valor foi despendido no enriquecimento e instalação de novas colecções de plantas, na recuperação de lagos, alguns caminhos, na demolição de uma estufa, na recuperação da escarpa do Jardim e na compra de um buggy eléctrico para pessoas com mobilidade reduzida.

Foram ainda realizados outros investimentos como exemplo a instalação do sistema de facturação e a emissão de bilhetes nas portarias.

PROGRAMA COMEMORATIVO

Manhã

9.30h – A Escola no Jardim

Participação da Escola Básica de 1.º ciclo Ribeiro Domingos Dias com cerca de 200 alunos acompanhados pelos respectivos docentes e auxiliares de acção educativa:

- Peddy-paper (pelo jardim);

- Desfile de chapéus com utilização de materiais reutilizados e reciclados (anfiteatro);

- Atelier de arte (relvado);

- Uma história da família Reid – “Na época da família Reid”

10.30h – “À Descoberta dos Sabores da Natureza”

Participação da OF – Escola de Formação Profissional, do Chefe Octávio Freitas

11.30h – Yoga no jardim – para crianças

Participação da Escola da Felicidade com a presença de Rita Goldrajch, com o livro dos “Espíritos da Natureza”

Tarde: Arte no jardim

15h00 – Participação da Tuna Sénior da Casa do Povo de Câmara de Lobos.

16h- Participação de um grupo de Capoeira da Associação Regional de Capoeira-Madeira.

17.30h – Um conto “Na época da família Reid”

Participação de um (a) contador (a) de histórias – Profª Ana Paula

19h – Término do evento