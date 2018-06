Já cheira a pneu

‘Se é bom faz-se a dobrar’. Este é o mote lançado pelo grupo de entusiastas Madeira Tem Aço (MTA) para dois dias com muito cheiro a borracha, no Norte da ilha. É no fim-de-semana de 9 e 10 de Junho (sábado e domingo), que todos os caminhos vão dar à foz da Ribeira da Janela, onde não faltará música, motores, concursos e muito mais.

Esta é a primeira iniciativa do género no Porto Moniz e o responsável pelo grupo não se coibiu de elogiar o presidente da autarquia, Emanuel Câmara. “Foi uma pessoa de palavra porque fez a proposta e cumpriu. De todos os eventos que já fizemos este é o município que está a ajudar mais. O presidente lançou-nos o desafio e disponibilizou-se logo para ajudar”, congratulou-se ‘Jota’, o porta-voz deste movimento motriz.

“São dois dias onde vamos juntar pela primeira vez carros com motas, que foi sempre o que quisemos fazer. Contactámos o Club de Motards da Madeira e eles aceitaram em se juntar a nós para realizar uma das provas de Sunt Riding, no cais do Porto Moniz”, adiantou de seguida ‘Jota’, sobre uma modalidade que testa as capacidades dos motociclistas em cima das duas rodas. A prova, que abre oficialmente este fim-de-semana de festa, está agendada para as 13 horas de sábado, perdurando até às 18, altura em que o certame na Ribeira da Janela tem início.

Segundo ‘Jota’, a ideia passa pelas pessoas pernoitarem na Ribeira Janela, quer nos hotéis ou no parque de campismo, evitando assim problemas “se quiserem beber um pouco”. De resto, a noite de sábado está reservada à música, incluindo-se neste lote um DJ nacional, que é o cabeça-de-cartaz do evento. MixFx, artista que se dedica ao beatbox, abre as hostilidades, seguindo-se o DJ Amériko Nunez.

Até às 4 horas da manhã estará incumbido da selecção musical o DJ Pedro Luso, que enveredará pelo caminho sonoro do house comercial. Para quem desconhece, este DJ ganhou destaque após a sua participação na segunda edição da Casa dos Segredos.

À espera de três mil pessoas

“Estamos à espera de receber no mínimo 3 mil pessoas, durante os dois dias, mas este é um número a ‘jogar por baixo’, porque vai ser uma coisa em grande”, afiançou ‘Jota’, debruçando-se de seguida sobre o programa de domingo, onde irão haver vários concursos e barracas de comes e bebes.

“No domingo vamos ter vários concursos e muitos prémios, porque associamo-nos a novas marcas”, disse o responsável pela organização, destacando o concurso de melhor som, o escape mais barulhento, o mais fumarento, melhor burnout ou a votação para o carro stance, na Madeira.

Vão ainda existir stands dos patrocinadores a exibir os produtos que têm disponíveis para venda e “algumas surpresas”, frisou ‘Jota’, esperando uma grande enchente na foz da Ribeira da Janela e muita borracha queimada.