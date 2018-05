IVBAM promove arte dos vimes

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) iniciou, na passada quarta-feira (dia 9 de Maio), a 1.ª Oficina da Obra de Vime da Madeira, no âmbito do projecto ‘Craft & Art - Capacitar pela Inovação’.

A acção – dirigida a artesãos reconhecidos, professores das artes, designers e público em geral -- visa salvaguardar a produção de vime, enquanto forma de artesanato tradicional, através da formação de novos artesãos provindos de outros sectores, como é o caso do design.

Por outro lado, pretende permitir o aperfeiçoamento dos actuais executantes que tenham interesse em participar.

Nesta oficina serão abordadas as diversas expressões da obra de vime da Madeira, em particular na cestaria e no mobiliário, e é pretendido que os novos executantes possam, para além de contactar com as mais-valias intrínsecas do sector (como o sejam, as suas técnicas, seus produtos e qualidade), num ambiente criativo e aberto a discussão, delinear novas expressões, produtos e/ou usos para esta arte e ofício.

O vime é um produto tradicional da Camacha, freguesia de Santa Cruz, que remonta ao início do século XIX, onde depois de descascado e seco, passa por ser fervido, de forma a conferir-lhe alguma elasticidade para ser trabalhado. Entre os principais produtos destacam-se aqueles com utilidade para o lar. É esta arte secular que a iniciativa do IVBAM pretende preservar, mas numa óptica de futuro.

O projecto ‘Craft & Art - Capacitar pela Inovação’, no qual se insere esta acção, é comparticipado programa interreg MAC da Comissão Europeia, e os seus objectivos passam: pela identificação de matérias-primas locais com potencial económico, de modo a fomentar a sua produção; pela aquisição de competências técnicas e específicas por parte dos artesãos, nomeadamente em áreas de inovação (como o design, o marketing e criação de imagem, a gestão empresarial ou vendas online) que permitam a conceção de produtos diferenciados com valor acrescentado; pela criação de circuitos de comercialização, promoção dos territórios envolvidos e, de uma forma mais transversal, na criação de novas fontes de rendimento, criação de riqueza e potenciar a criação de emprego.

A primeira fase deste projecto conta com 9 formandos e irá prolongar-se até dia 4 de Julho.