IVA das Bandas será coberto por subsídio

A partir do próximo ano, as bandas filarmónicas vão beneficiar de um novo apoio do Governo Regional. Trata-se de um subsídio equivalente ao valor do IVA na aquisição de instrumentos e fardamento, revelou ontem a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, na abertura do Encontro Regional de Bandas Filarmónicas, na Vila da Ribeira Brava.

A medida já foi aprovada no Parlamento Regional e irá figurar no Orçamento do próximo ano, assegurou a governante.

Paula Cabaço aproveitou esta 35.ª edição deste festival de bandas para realçar também o papel que as filarmónicas desempenham no “ensino e na formação da música”. Destacou igualmente a importância deste encontro anual, como forma de “promover e valorizar o trabalho das bandas filarmónicas”, por reconhecer que as mesmas também enriquecem a cultura da Região.

Criado há 35 anos para dar maior visibilidade à música filarmónica e ao trabalho desenvolvido pelas várias bandas, o Encontro Regional de Bandas contou este ano com a participação de 14 bandas. Três bandas - Municipal do Funchal ‘Artistas’, Municipal de Câmara de Lobos e Recreio Camponês – preencheram a 1.ª parte do certame, actuando ao final da manhã, na marginal da Ribeira Brava.

As outras 11 bandas – as Municipais de Santa Cruz, de Machico, de Santana e da Ribeira Brava, as Filarmónicas do Faial, do Caniço e Eiras, e de Santo António, a Paroquial de São Lourenço (Camacha), a Distrital do Funchal, a do Arco de São Jorge e ‘Os Infantes’ (Câmara de Lobos) - após a pausa para almoço, juntaram-se no habitual desfile das Bandas, que percorreu o centro da vila, desde o Largo do Herédia até à frente-mar da Ribeira Brava. Depois, individualmente, ocuparam o palco enchendo a tarde de música.

Como habitualmente, esta iniciativa cultural, que envolveu a participação de meio milhar de músicos de todas as faixas etárias, encerrou com a actuação da Orquestra de Sopros da Associação de Bandas Filarmónicas da Região, com apresentação de um arranjo musical de homenagem ao músico madeirense Max.