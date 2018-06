Isabel no SV Neustadt

“Estou muito feliz por anunciar que na próxima época irei representar a formação do SV Union Halle-Neustadt da I Divisão da Bundesliga alemã”.

Foi assim que a internacional madeirense Isabel Góis, ‘dona’ da baliza da selecção nacional e na época passada do Madeira Andebol SAD anunciou na sua página pessoal do facebook, aquilo que a reportagem do DIÁRIO já havia noticiado então numa entrevista, recente com a melhor guarda-redes portuguesa do momento.

A madeirense vai jogar na principal liga da Alemanha ao serviço do SV Union Halle-Neustadt, clube que esta temporada subiu para o principal campeonato alemão.

Isabel Góis junta-se assim a outro madeirense, que compete naquele país, nomeadamente o internacional João Ferraz, e curiosamente terá como colega na sua aventura em terras alemães de outra internacional portuguesa, Mariana Lopes ex-Alavarium que depois de duas temporadas a jogar no campeonato da Suécia ingressa, agora no mesmo clube da madeirense. Internacional por Portugal em todos os escalões Isabel Góis foi um dos elementos chave na equipa comandada pela técnica Sandra Fernandes para a brilhante época do Madeira Andebol SAD que levou à conquista dos três títulos em disputa, nomeadamente a Supertaça, o Campeonato da I Divisão e a Taça de Portugal.