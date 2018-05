Isabel Góis deixa a SAD e ruma à Alemanha

Uma das melhores guarda-redes do andebol feminino nacional da actualidade e já considerada por muitos como uma grande referência no mundo da modalidade, a madeirense Isabel Góis, não vai continuar com a camisola do Madeira Andebol SAD na próxima temporada.

Com 23 anos, esta jovem psicóloga de formação tem em mãos um aliciante convite vindo da Alemanha e tudo indica que será a próxima etapa na sua curta mas riquíssima carreira desportiva.

Nascida para o andebol no escalão bambis da AD Camacha em 2004, o seu percurso desportivo levou a que posteriormente vestisse a camisola do Madeira SAD, na sua primeira passagem pela equipa em 2012, antes de rumar à cidade do Porto para se licenciar em psicologia.

Durante três temporadas vestiu e foi campeã nacional com as cores do Alavarium, em Aveiro, tendo esta época regressado ao Madeira SAD onde assumiu um papel crucial no trajecto brilhante das madeirenses, conquistando tudo o que havia para ganhar em Portugal na época que agora terminou.

Isabel Gós é também a ‘dona’ quase absoluta da baliza da selecção A de Portugal, partilhando a titularidade com outra madeirense Jéssica Ferreira, que joga no Colégio de Gaia. Pelas selecções nacionais soma 133 internacionalizações, 41 pela equipa A e 92 pela seleção de juniores.

Uma oportunidade para evoluir

Ao DIÁRIO, Isabel Góis confirmou o convite, sem que ainda tenha ainda qualquer compromisso assinado. Na curta mas agradável conversa que manteve com a nossa reportagem, prefere falar de um momento que se a concretizar, será uma excelente oportunidade para continuar a evoluir.

“Sem dúvida neste momento tenho essa possibilidade que aliás no ano passado poderia ter acontecido. Creio que se assim acontecer será uma oportunidade para continuar a crescer como atleta, certamente num campeonato bem mais competitivo.”

Uma nova experiência que não teme até porque gosta de perseguir os seus sonhos como destaca. “Como lhe disse neste momento não posso adiantar muito mais. O mais importante é destacar a minha vontade em continuar a crescer como andebolistas e ser humano. Quando fui para o Porto estudar também foi uma experiência nova, viver sozinha, tirar o curso, no fundo este será mais um desses desafios, um sonho que desejo concretizar. Desde muito nova que gostava de estar onde agora estou, tenho sido uma privilegiada por ter ao meu lado excelentes pessoas e colegas que muito tem contribuído para todos os bons momentos”.

E por falar em bons momentos Isabel não esquece esta época que agora terminou. “Fizemos uma grande temporada. Pessoalmente creio que estive bem melhor, treinei mais, a equipa foi fantástica, foi um bom regresso à Madeira sem dúvida e só posso agradecer a todas as pessoas do Madeira SAD o que fizeram por mim. Deixe-me deixar uma palavra de particular apreço para com todas as minhas colegas e equipa técnica, estão no meu coração.”

“Estou muito confiante, tenho um foco na minha carreira que é querer evoluir e continuar com o meu trabalho mostrando aos mais jovens que tudo é possível. Tudo está ao nosso alcance quando lutamos e trabalhamos muito, é assim no desporto e é assim na vida. Nunca devemos desistir dos nossos sonhos”.