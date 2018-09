Arrancou ontem, no Juízo Central Criminal do Funchal, o julgamento de dois irmãos que são acusados de tentativa de homicídio de um vizinho a 18 de Março do ano passado, no Caminho do Lombo, na Quinta Grande.

Apenas um dos arguidos, Pedro Velosa (26 anos), que está em prisão preventiva, esteve presente em tribunal, já que o seu irmão Filipe (27 anos) ausentou-se da Madeira e estará...