Investir 4 milhões para criar 423 postos de trabalho

Desde o início do mandato que o Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, já investiu cerca de 4 milhões de euros e criou 423 postos de trabalho no âmbito do PEED – Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados. Dados revelados ontem pela secretária regional de Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, à margem da 3ª sessão do Roteiro do Emprego ’18, que teve lugar no concelho da Ponta do Sol.

Destacou também o “saldo muito positivo” que esta política de proximidade registou junto dos mais jovens, com a “grande descida” no desemprego jovem, que “estava próximo dos 50%” e com este governo está agora “nos 28%”, disse.

Esta 3ª sessão do ‘Roteiro do Emprego´18, realizada no Centro Cultural John dos Passos, reuniu aproximadamente cem desempregados, com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos e detentores do 3º ciclo básico ou secundário.

O programa deste evento mantém o objectivo inicial: convidar à reflexão conjunta sobre questões relacionadas com a empregabilidade, com o mercado de trabalho e com o desenvolvimento pessoal. A sua importância e relevância, no que ao objectivo final concerne, reside no facto de se pretender deste modo facilitar o acesso do maior número possível de desempregados ao mercado de emprego e tão rapidamente quanto possível. Para a prossecução deste objectivo o programa do evento congrega a participação e os testemunhos na primeira pessoa de entidades/convidados que representam três realidades distintas: um empregador, dois auto-colocados e um empreendedor.