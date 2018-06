‘Invest Madeira’ tem primeiro director nomeado

O Conselho de Governo decidiu, a 27 de Outubro de 2106, por iniciativa do então secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, criar uma agência de investimento com uma orgânica de unidade de missão. A Invest Madeira ficou na alçada da DRIVE - Direcção Regional da Inovação, Valorização e Empreendedorismo, liderada por Jorge Vale Fernandes.

O objectivo era criar uma estrutura que procurasse atrair investimento externo, através do que era classificado como “diplomacia económica”.

A estrutura manteve-se em funções, sobretudo de organização interna, até à extinção da própria secretaria regional que resultou da remodelação do governo regional em Outubro de 2017.

Antes disso, Jorge Vale iria integrar a lista de Rubina Leal candidata à Câmara Municipal do Funchal, pelo PSD.

Miguel Albuquerque criou uma vice-presidência do governo, atribuída a Pedro Calado e que ficou com as pastas das Finanças, Economia, Transportes e coordenação política. Junto veio a ‘Invest Madeira’.

Durante algum tempo, a agência contou com Rui Freitas, ex-presidente do Instituto de Segurança Social , mas também este quadro acabaria por mudar de área.

Só há duas semanas foi nomeada a primeira directora da unidade de missão. Filipa Azevedo Ferreira foi a escolha para liderar uma agência que passou a estar na dependência directa da directora regional adjunta de Economia, Patrícia Dantas Caires, um dos elementos mais próximos do vice-presidente.

Trabalho ‘silencioso’

O objectivo de uma agência de investimentos é, sobretudo, de bastidores e é isso que o governo regional garante que a Invest Madeira tem feito.

Desde a sua criação que, como sublinha a vice-presidência, que o objectivo principal da agência foi reforçar contratos com investidores e capitais estrangeiros, bem como abrir oportunidades de negócio para as empresas regionais.

Um dos resultados práticos deste trabalho foi anunciado recentemente, com a assinatura de um protocolo, entre o governo e a empresa ‘The Power of Touch’, através do seu principal accionista a Tactilis, para um investimento de 17 milhões de euros, na área da tecnologia biométrica que deverá criar 300 postos de trabalho na Zona Franca.

Os contactos com esta empresa internacional estariam a decorrer desde 2016.

Um trabalho ‘silencioso’ que, garante o governo regional, vai continuar.

A Invest Madeira actua em três vertentes: dinamização de ligações afectivas e empresariais com madeirenses na diáspora; identificação de áreas de atracção de investimento nacional e estrangeiro; identificação de áreas de actividade regional com forte potencial de internacionalização.

A agência assume um papel de ‘facilitador’ de contactos e acompanha os potenciais investidores.

Filipa Fernandes já assumiu funções

Ana Filipa Mendonça Azevedo Ferreira foi nomeada, a 25 de Maio deste ano, directora da Invest Madeira. É licenciada em Comunicação Cultura e Organizações, pela Universidade da Madeira e tem um MBA em Gestão e Negócios Internacionais, pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Trabalhou na banca - Caixa Geral de Depósitos e Deutsche Bank - e foi directora-geral da Madeira Multilingual School, até 2014.

É a primeira directora nomeada especificamente para a agência.