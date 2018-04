Inventou 26 viagens para receber subsídio de mobilidade

Marco Morillo, um técnico de informática madeirense de 38 anos de idade, está a ser julgado no tribunal da Instância Local da Comarca da Madeira, por alegadamente ter forjado talões de embarque e facturas de 26 viagens de avião entre Funchal e Lisboa que lhe permitiram receber indevidamente 780 euros. As deslocações-fantasma terão ocorrido entre Abril e Julho de 2014.

O julgamento, que decorre na ausência do arguido e é decidido pela juíza Elsa Serrão, já teve início em Outubro de 2017. A próxima audiência está agendada para 16 de Maio, às 14h30.

Em causa estão irregularidades ocorridas num período em que estava em vigor o anterior regime do subsídio de mobilidade aérea, que garantia 30 euros de reembolso ao passageiro por cada trajecto entre aeroportos da Madeira e do continente. O problema foi detectado a 31 de Julho de 2014 quando um cidadão que se identificou como ‘Marco Morillo’ se apresentou ao balcão dos CTT na Avenida de Zarco para levantar os 60 euros do subsídio de mobilidade de uma viagem de ida e volta à capital. O sistema informático não permitiu tal pagamento e inibiu a operação. Foi iniciado um apuramento interno da situação anómala e o próprio director regional dos CTT na Madeira, Carlos Rodrigues, denunciou o caso ao Ministério Público, que delegou a investigação na Polícia Judiciária.

Apurou-se então que havia registo de pagamentos do subsídio de mobilidade ao referido cidadão referentes a 26 viagens fictícias, já que eram indicados talões de embarque e facturas com códigos de voos para destinos que nada têm a ver com a linha insular (Moscovo, Roma, Málaga ou até Marraquexe). Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido aproveitou-se de uma fragilidade dos sistemas informáticos. Como não havia cruzamento de dados entre CTT e companhias aéreas, “forjou” os documentos que lhe permitiram receber o subsídio público.

Na única oportunidade que teve para explicar os factos ao Ministério Público, o arguido optou pelo direito ao silêncio. Entretanto, emigrou para Londres, onde presumivelmente é programador na Google.

É de salientar que o prejuízo para o Estado resultante desta prática teria sido muito superior aos 780 euros apurados caso o sistema do subsídio de mobilidade fosse o actualmente vigente, já que este é até cinco vezes mais generoso nas compensações. M. F. L.