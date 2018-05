Intervenções urgentes à espera de parecer

As obras de reconstrução de parte do porto de abrigo de Santa Cruz, mas também da superestrutura que sustenta a curva de acesso (cabeceira poente) ao aeroporto da Madeira pela via rápida e ainda a estrada de acesso ao referido cais, estão num estado de degradação assinalável. Algumas destas situações já foram noticiadas pelo DIÁRIO, mas o facto de serem estragos tão próximos e que exigem a intervenção de várias entidades, têm levado a uma demora muito maior do que o desejado, sobretudo dada a importância da intervenção.

As fotos que aqui publicamos dão uma ideia do estado das obras, reconhecidas pelo Governo Regional, que garante que toda a área carece de uma intervenção que tem de ser, necessariamente, integrada e complementar. “O Governo Regional e a APRAM estão a acompanhar atentamente a situação do cais de Santa Cruz, com plena consciência de que se impõe uma intervenção concertada naquela infraestrutura”, frisa uma nota da Vice-presidência. “Impõe-se encontrar uma solução integrada, abrangendo toda aquela área envolvente sendo, também por isso, um investimento considerável”, reconhece.

Também é um facto que “a questão da segurança é fundamental, por isso mesmo foi vedado o acesso àquele cais, enquanto decorrem os estudos e elaboração dos correspondentes projectos”, aponta, referindo que “a Secretaria dos Equipamentos e Infraestruturas, através do Laboratório Regional de Engenharia Civil, está a avaliar, neste momento, o estado de conservação e segurança da superestrutura da via rápida. Entretanto, este organismo já concluiu a avaliação e estudo da restante área de jurisdição portuária”, garante.

Já quanto aos trabalhos, “pretende-se, agora, encontrar uma solução integrada para toda aquela zona, adaptando-a aos actuais interesses e fins de utilização. Presentemente, estamos em fase de apreciação e analise das opções, para a tomada de decisão”, refere.

Por fim, assegura, “o Governo Regional quer avançar com o projecto para Santa Cruz, mas com as cautelas técnicas que uma obra desta natureza exige. Como é sabido, as obras marítimas implicam investimentos consideráveis, dado que exigem uma componente técnica bastante especializada e, por isso, não se pode avançar sem estarmos devidamente sustentados do ponto de vista técnico”, justifica o atraso que já leva alguns anos, pelo menos desde 2013, mais recentemente agravado pelo abatimento da estrada de acesso, cuja fenda dista a meio metro da via rápida.