Internet ensina truques para faltar às aulas

“Com alguma facilidade as crianças encontram uma desculpa para faltar às aulas. Dizem que têm uma dor de cabeça ou de barriga, porque sabem que dizer simplesmente que não querem ir à escola não será aceite pela família”, explica o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), Jorge Ascensão.

No Youtube, multiplicam-se os vídeos assistidos por milhões de pessoas: “5 desculpas para faltar a aula” tem mais de oito milhões de visualizações e “10 Desculpas para não ir à Escola” foi visto mais de cinco milhões de vezes.

Existem sites com longos textos e explicações detalhadas, há páginas com curtos esclarecimentos, mas também relatos em tom irónico.

Dois feridos em queda de avião

Um avião monomotor de competição aterrou ontem de emergência, perto do Aeródromo de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, devido a uma falha no motor, causando dois feridos ligeiros, revelaram os bombeiros.

Pedido o fim da tauromaquia

Milhares de espanhóis e estrangeiros manifestaram-se ontem no centro de Madrid para reivindicar a abolição da tauromaquia em todas as suas formas, uma iniciativa que contou com 500 activistas.

A manifestação começou na Puerta del Sol, com uma performance em que activistas partiram bandarilhas criando uma grande nuvem vermelha para simbolizar o sangue de mais de 20.000 touros, vacas, novilhas, touros e bezerros que morrem a cada ano, em touradas em Espanha.

Dois palestinianos mortos na Faixa de Gaza

Dois palestinianos morreram ontem num ataque do Exército israelita contra um posto de observação do grupo islamita Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, em resposta à colocação de um explosivo numa vala.

Ébola com implicações religiosas no Congo

A Igreja Católica na República Democrática do Congo (RDCongo) decidiu, como medida preventiva contra o Ébola no país, suspender a administração de sacramentos com contacto físico. O país enfrenta um surto daquela doença.

Restrição no acesso aos Estados Unidos

Vários meios de comunicação social dos Estados Unidos bloquearam o acesso aos leitores europeus, após a entrada em vigor do novo Regulamento Europeu de Protecção de Dados, que entrou em vigor na sexta-feira, apertando as regras às empresas para uso de informação pessoal e introduzindo multas que podem ir até 20 milhões de euros.