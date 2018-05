Interlocutores no apoio à comunidade

A Governadora do Distrito 115 do Centro Sul do Lions Internacional, esteve na Madeira para se inteirar das actividades desenvolvidas pelo Lions Clube do Funchal.

Em conversa com o DIÁRIO Gabriela Fernandes elogiou a Madeira e mostrou-se satisfeita pelo trabalho desenvolvido ao longo de quase um ano. Ajudar os mais carenciados continua a ser a missão dos associados.

Que objectivo teve esta visita ao Funchal?

O objectivo foi visitar o Lions Clube do Funchal, uma vez que um dos papéis dos governadores, durante o seu mandato, é visitar todos os clubes e vivenciar o trabalho que cada um desenvolve. Sabemos que o do Funchal trabalha muito bem junto da comunidade e a ideia é ver ‘in loco’ o resultado desse trabalho.

Foi a sua primeira visita à Região enquanto Governadora?

Sim, não há tempo para mais. São 58 clubes Lions no Centro Sul e a ideia é visitar todos eles.

Teve contactos com entidades regionais. Foram apenas para apresentar cumprimentos?

Normalmente é sempre um pouco mais do que isso. O Governador deve também solicitar à Câmara um apoio constante e, neste caso , sei que tem sido assim. De resto foi para fortalecer laços entre os Lions e a sua autarquia.

O Lions têm a sua actividade focada no apoio social?

Sim, os clubes são autónomos na escolha das suas actividades para melhor acudir às dificuldades da sua comunidade. Paralelamente, a Associação Lions Internacional estabeleceu para os próximos cinco anos, cinco plataformas de apoio: três na área da saúde (diabetes, visão e cancro pediátrico), a preservação do meio ambiente e o combate à fome. Significa que, a par das suas actividades habituais, os clubes devem realizar eventos das plataformas.

Isto requer verbas...

Sim, normalmente fazemos actividades com o intuito de angariar fundos para ajudar a comunidade. É daí que vêm as verbas. A quotização que os Lions associados pagam é apenas para o apoio da máquina administrativa. Somos a maior ONG (Organização Não Governamental) do Mundo com assento na ONU e neste momento somos um milhão e quatrocentos e cinquenta mil pessoas em 210 países, divididos por 46 mil clubes.

Numa altura em que há cada vez mais pessoas a pedir ajuda, qual é a vossa principal missão?

Pretendemos ser interlocutores com alguém que possa ajudar a comunidade. Não nos propomos a fazer as coisas sozinhos, queremos ter parceiros que nos ajudem a ajudar.

Sabe quais as maiores dificuldades do Lions do Funchal?

Tenho a ideia de que têm uma grande necessidade de angariação de novos sócios. De resto, estão bem integrados na sociedade e conseguem fazer actividades importantes. Penso que falta apenas passar dos 28 para 40 sócios.

Que papel têm os sócios?

Os sócios são os motivadores e a base de todo o nosso movimento porque são eles que divulgam, fazem, contribuem e sugerem.

Para ser Lions basta querer?

Sim. Nós funcionamos por convite, não por sermos elitistas, mas porque temos a preocupação de trazer para junto de nós quem comunga dos nossos princípios.

Está em final de mandato. Que balanço faz da sua actividade?

Muito boa. A nossa maior preocupação tem a ver com a angariação de novos sócios porque as quotas são importantes. Temos vindo a ter algum decréscimo, mas acredito que vamos recuperar.

Tem sido gratificante ver o que estes 58 clubes fazem em prol das suas comunidades, seja através de cabazes de Natal, donativos, apoios prestados em hospitais, voluntariado em instituições ou através de bolsas de estudo.

Que retrato faz do nosso país?

O nosso país é solidário e os portugueses estão disponíveis para ajudar. Vemos isso quando recolhemos alimentos.

Como combater a pobreza e a exclusão social?

É difícil e não compete a uma associação como a nossa fazê-lo. Não nos podemos sobrepor ao Estado nem ao Governo, mas podemos identificar situações e ajudar pontualmente. Podemos concretizar sonhos de crianças e contribuir para uma melhoria de qualidade de vida.