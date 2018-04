Inspecção do Trabalho aperta fiscalização de obras

Apostando da sensibilização e na pro-actividade, a Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva (DRTAI) já realizou este ano 50% das iniciativas junto do sector mais problemático, a construção civil, do que as que fizera em 2017, e abrangeu o dobro dos trabalhadores face aos envolvidos no ano anterior.

Este sector que, historicamente, é o que tem mais situações de acidentes laborais que resultam em ferimentos ligeiros ou graves e até mortes - em 2017, em Portugal, ocorreram 115 mortes e 315 feridos graves, nenhuma morte na Madeira -, acaba por ser um dos principais alvos de acções inspectivas, lembra o Inspector Regional, Benício Nunes. “O nosso trabalho no domínio da segurança, higiene e saúde é contínuo e que visa melhorias a nível da sensibilização em matéria de cumprimento das regras”, frisa. “Efectuamos várias acções de iniciativa própria, que não carecem de reclamações ou denúncias, mostrando alguma pro-actividade sobretudo em sectores de elevado risco”, como é a construção.

E os números apresentados por Benício Nunes do trabalho realizado no início deste ano não deixam dúvidas quanto ao apertar das medidas inspectivas. “Procuramos incidir as nossas acções em matérias como riscos de queda em altura, riscos de queda de objectos por elevação, riscos eléctricos e todas as matérias relacionadas com a gestão e coordenação da segurança”, resume.

Assim, em 2016, as inspecções no trabalho incidiram em 48 obras, aumentando em 2017 para 56 e só no 1.º trimestre de 2018 foram já realizadas 31 fiscalizações. No ano passado, estas acções abrangeram 466 trabalhadores e nos primeiros três meses deste ano já incidiram sobre 843 trabalhadores, quase o dobro, valor também superior aos abrangidos em 2016, 628 pessoas.

Ao nível de infracções, se em 2016 tinha sido identificadas 21, no ano passado foram 72 e nestes primeiros três meses de 2018 já foram detectadas 50 casos no que toca à segurança, higiene e saúde no trabalho, que resultaram em determinações e recomendações “todas sanadas” em 2016 e 2017, estando ainda quatro por resolver do 1.º trimestre deste ano.

Muito trabalho por todo o lado

Amanhã assinala-se o Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho e, ainda que o ideal das acções inspectivas fossem detectar zero infracções e registar zero ocorrências, a verdade é que pelo menos nove feridos foram este ano noticiados e há duas mortes a lamentar, mas nenhuma na construção civil, tendo ocorrido ambas em unidades industriais (na zona franca do Caniçal e no parque empresarial da zona oeste, em Câmara de Lobos). No ano passado tinham ocorrido três acidentes de trabalho mortais ocorridos nos sectores da construção civil (2) e metalúrgicos (1).

Não podendo ter inspectores em cada obra, em cada unidade industrial, em cada empresa, a solução é contar com a vontade em cumprir a lei, nomeadamente a criação de comissões de segurança nas obras das quais fazem parte os representantes de empregadores e dos trabalhadores, numa óptica de auto-fiscalização.

“Consideramos esta área da higiene, saúde e segurança no trabalho prioritária, fazemos acções de rotina nos sectores de maior risco e damos o nosso contributo para evitar o acidente de trabalho, pois considero que haver um acidente já é muito. A Inspecção do Trabalho não admite, nem tolera que haja acidentes por violação de regras de segurança. Queremos que tanto os empregadores, como os trabalhadores estejam devidamente sensibilizados para o cumprimento das regras”, assinala.

Não tendo ainda dados de 2016 e 2017, muito menos do 1.º trimestre de 2018, as estatísticas mais recentes divulgadas no final do ano passado, referentes ao período 2000-2015, dão conta que em 15 anos ocorreram 56.566 acidentes de trabalho na Região Autónoma da Madeira, que resultaram em 104 mortes (aqui já incluindo os últimos dois anos e três meses).

Comemorações

A comemoração do 28 de Abril, Dia Regional da Segurança e Saúde no Trabalho, Dia Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho e Dia Mundial para a Segurança e a Saúde no Trabalho, terá lugar hoje, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, com dois temas em debate (Lançamento da Campanha Europeia 2018-2019 “Locais de trabalho saudáveis: gerir as substâncias perigosas” e “Geração Segura e Saudável”, além da presença na abertura da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, e no encerramento do director regional do Trabalho e da Acção Inspectiva, Savino Correia. Um exposição sobre o tema decorre no piso 2 do Centro Comercial La Vie.

Direitos e obrigações

O trabalhador deve participar o acidente de trabalho ao empregador nas 48 horas seguintes, se este não o presenciar;

Comunicar os acidentes graves e mortais ao serviço de inspecção do trabalho nas 24 horas seguintes;

Devem ser tomadas todas as medidas de prestação dos primeiros socorros ao trabalhador sinistrado;

A assistência clínica deve ser prestada na localidade onde o trabalhador sinistrado reside;

O trabalhador tem o dever de se submeter ao tratamento e a todas as prescrições clínicas e cirúrgicas necessárias a reparação da lesão;

O empregador deve transferir a responsabilidade pela reparação do acidente para entidades legalmente autorizadas – Seguradoras;

Têm direito à reparação de danos o trabalhador sinistrado e, em caso de acidente mortal, os seus familiares e beneficiários legais;

A reabilitação e a reintegração profissional do trabalhador são da responsabilidade da entidade empregadora.

Fonte DRTAI