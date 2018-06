‘Insónia’ traz o ‘gordo’ 28 quilos mais magro

Fernando Mendes está de regresso à Região e à sala do Centro de Congressos do Casino para, a solo, encarnar Custódio Reis, um vendedor de vinhos e licorosos, que vive com a corda no pescoço tanto financeiramente como familiarmente. Trata-se de um cidadão comum português de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos. ‘Insónia’ é a peça que o ‘gordo’ do ‘Preço Certo’ traz ao público madeirense durante os dias 22, 23 e 24 de Junho. O DIÁRIO esteve à conversa com o actor português que também falou da rigorosa dieta que está a fazer e da operação ao estomago a que foi submetido.

‘Insónia’ chega à Madeira depois das estreias nas melhores salas do país. Que expectativa tem? Estou muito confiante neste regresso à Região onde tive boas sensações. Os madeirenses são um público extraordinário daí que esteja esperançado que vibrem com esta peça na qual estarei a solo.

Precisamente, é uma estreia num monólogo. É um desafio que lhe faltava? Acho que os actores devem ter este tipo de desafios. Já fiz várias coisas na vida e falta de facto esse projecto. A verdade é que tem resultado muito bem. Temos tido salas cheias onde passamos.

Contracena com várias figuras públicas num formato diferente em teatro... É verdade mas vou deixar para o público ver quem são. No entanto posso dizer nada têm a ver com a vida artística.

Fale-me então do Custódio. Quem é esta personagem? É um típico cidadão português, não sei se na Madeira existe, mas o Custódio tem de engomar, tem de fazer comida, passa a vida a ver televisão, lavar a roupa... e nessas lides aparece, por exemplo, o Fernando Santos na televisão, um ecrã que estará na sala, atrás de mim, e iremos interagir... Custódio é um tipo cheio problemas, enfim... para ver...

Acha que os portugueses vivem diariamente com muitos problemas? Acho que sim, basta ver e ler as notícias que nos chegam, aliás tenho vários amigos que têm uma vida semelhante. Depois tem os problemas com a mulher, os normais, contas para pagar... é brincar com coisas sérias, mas também existe uma vertente mais emotiva.

É difícil fazer rir os portugueses? Felizmente não tenho tido essa dificuldade. Tenho tido a sorte de ter peças bem escritas.

Pretende levar a Insónia à diáspora? Sim. Temos agendado espectáculos em França e na Austrália, de resto como a peça é recente e os contactos estão a surgir. Esperamos manter em cena durante dois anos.

Falemos um pouco de si. O Fernando acaba de tomar uma opção de vida... foi operado (Sleeve Gástrico) para reduzir estomago... Essa foi a decisão mais difícil que tomei na minha vida. Estava mesmo muito gordo e chegou a uma altura, com 55 anos, pensei que era hora. As dietas não resultavam. Cortei o estomago, tenho-o mais reduzido, já emagreci 28 quilos em cinco meses...

Quantas dietas chegou a fazer? Sei lá... muitas mesmo. Umas fazia outras fazia de conta, enganando o médico.

Quando se deu aquele ‘click’. Algum susto? Foi com a idade. Ponderei muito, pensei na imagem e sobretudo na saúde. As minhas análises estavam boas, mas estava muito cansado devido ao meu peso.

É escusado lhe oferecer aqueles chouriços que costuma receber? Claro que podem até porque tenho prendas para oferecer (risos).

Teve receio que a obesidade fosse fatal? Claro. O meu pai faleceu muito novo por excesso de peso, alguns amigos morreram por estarem obesos. Eu quero ser um exemplo para os gordos porque é possível mudar.

Portanto, aconselha os gordos a tomarem esta opção? Aconselho vivamente, aliás tenho cinco amigos que estão a preparar esta mesma operação. Convém sublinhar que cada caso é um caso, mas existem pessoas indicadas para aconselharem, mas tenho amigos que me ligam preocupados a pedirem ajuda para saberem como tomar o mesmo caminho.

Mas complementa com actividade física regular ou limita-se a comer menos? Vou três vezes por semana ao ginásio, por exemplo na Madeira sei que o hotel onde vou ficar tem ginásio e piscina e vou aproveitar. Agora o meu estomago fala: “Já chega, Fernando”.