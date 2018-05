‘Insónia’ para arreganhar

Carinhosamente tratado como ‘o gordo’, Fernando Mendes regressa à Madeira com um novo espectáculo a solo intitulado ‘Insónia’. As sessões a serem desenvolvidas nos dias 22, 23 e 24 de Junho, no Centro de Congressos da Madeira, prometem arrancar aplausos e muitas gargalhadas aos presentes, numa caracterização ‘sui generis’ do típico português.

A par do sucesso que tem mantido ao apresentar o ‘Preço Certo’, como apresentador, na RTP 1, Fernando Mendes encarna agora em cima do palco uma nova personagem no papel actor.

Em ‘Insónia’, o lisboeta de 55 anos encarnará na pessoa de Custódio Reis durante três dias, um vendedor de vinhos e licorosos, que vive com a corda no pescoço, tanto financeiramente, como familiarmente.

O típico português

Custódio Reis “é o comum português de classe média, que vive afogado em dívidas e créditos”, assim começa por descrever a sinopse da peça cujo autor e encenador é Roberto Pereira, tendo a sua estreia nacional decorrido no passado dia 6 de Abril.

Num breve resume da história, Custódio Reis começou a trabalhar aos dezassete anos como padeiro e hoje em dia vende vinho, mas, na verdade, é quase tanto aquele que bebe como aquele que vende.

O vendedor até gosta do que faz e acha-se entendido em vinhos, não o sendo verdadeiramente, embora sendo desenrascado e com lábia de vendedor. Este é o típico português de café que fala de tudo sem dizer quase nada.

No cômputo pessoa as coisas também não correm da melhor forma. O actor encontra-se à beira do divórcio, tudo porque a mulher esgotou de vez a sua paciência com um marido que é cada vez mais um falhado e um tipo sem rumo ou grandes objectivos de vida para além de comer, beber e dormir.

Custódio sente-se cansado, pesado e sem paciência e a única ginástica que faz é financeira, sendo que a pouca pachorra que ainda vai tendo é para o trabalho.

Uma noite em claro

Certa noite, Custódio, que sempre teve preguiça de pensar muito na sua vida, pára para pensar e ao contrário de passar a noite a ressonar, como é seu hábito, não consegue dormir. Tem uma terrível insónia onde questiona tudo na sua vida e tenta encontrar soluções. Só que, por mais que grande parte dos seus problemas tenham soluções óbvias, para um homem que foi toda a vida assim, a mudança não parece fácil.

Assistimos, então, a uma hilariante crise interior pela qual Custódio vai atravessar na tentativa de alcançar a paz de alma necessária para que volte a conseguir dormir.

Pelo meio desta ‘Insónia’ vamos assistindo a alguns programas de televisão que Custódio vai vendo para ‘chamar’ o sono, onde o actor protagoniza momentos muito improváveis com alguns dos seus amigos e colegas de toda a vida.

Do bigode ao ar bondoso, o protagonista de ‘Insónia’ revela assim um espectáculo para brincar com coisas sérias.

Mais informamos que esta quarta-feira os bilhetes já estarão disponíveis para que os possa adquirir nas plataformas digitais.